Voll­sper­rung und halb­sei­ti­ge Sper­rung B470 Gößweinstein

Die B 470 zwi­schen Sach­sen­müh­le und Mug­gen­dorf wird wegen Baum­fäll­ar­bei­ten im Zeit­raum von Diens­tag, 7. Juni 2022, bis zur Been­di­gung der Arbei­ten, läng­stens bis Frei­tag, 17. Juni 2022, für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt und im Zeit­raum von Mon­tag, 20. Juni 2022, bis zur Been­di­gung der Arbei­ten, läng­stens bis Frei­tag, 24. Juni 2022, halb­sei­tig mit LSA gesperrt.

Die Voll­sper­rung wird am Diens­tag, 7. Juni 2022, ab 09.00 Uhr akti­viert und endet am Frei­tag, 10. Juni 2022, um 14.00 Uhr. In der zwei­ten Woche der Voll­sper­rung wird die­se am Mon­tag, 13. Juni 2022, ab 09.00 Uhr akti­viert und endet am Frei­tag, 17. Juni 2022, um 14.00 Uhr.

Die Umlei­tung ver­läuft von Eber­mann­stadt kom­mend über Mog­gast in Rich­tung Göß­wein­stein und zur Sach­sen­müh­le. Ana­log für die Gegenrichtung.

ÖPNV

Die Bus­li­nie 389 muss auf­grund der Sper­rung zwi­schen Göß­wein­stein und Mug­gen­dorf über Win­disch­gail­len­reuth und Wohl­manns­ge­sees Umlei­tung fah­ren.

Die Hal­te­stel­len „Sach­sen­müh­le“, „Abzw. Burg­gail­len­reuth“ und „Mug­gen­dorf Gh Kohl­mann“ kön­nen in die­sem Zeit­raum nicht bedient wer­den. In Mug­gen­dorf kann ersatz­wei­se die Hal­te­stel­le „Forch­hei­mer Stra­ße“ benutzt werden.

An Fron­leich­nam (Don­ners­tag, 16. Juni 2022) ent­fal­len bei den Fahr­ten der Bus­li­nie 389, die von Eber­mann­stadt kom­mend in Göß­wein­stein enden, die Hal­te­stel­len „Beh­rin­gers­müh­le Hotel Beh­rin­gers“ und „Göß­wein­stein Freibad“.

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.