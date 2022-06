Von der Stadt­ge­schich­te bis zur Nachtwanderung

Die Stadt Kro­nach bie­tet ein Urlaubs- und Frei­zeit­pro­gramm für die Pfingst­fe­ri­en 2022 an. So heißt es in einer Pres­se­mit­tei­lung des Tou­ris­mus- und Ver­an­stal­tungs­be­triebs der Stadt Kronach:

Urlaubs- und Frei­zeit­pro­gramm für die gan­ze Familie

Hal­lo lie­be Kinder,

hal­lo lie­be Lese­rin­nen und Leser,

die lang ersehn­ten Pfingst­fe­ri­en ste­hen vor der Tür, und natür­lich haben wir wie­der ein ganz span­nen­des Urlaubs- und Frei­zeit­pro­gramm für die gan­ze Fami­lie zusammengestellt.

Euch und eure erwach­se­nen Begleiter*innen erwar­ten vie­le ver­schie­de­ne Erleb­nis­an­ge­bo­te rund um die Festung Rosen­berg und die Histo­ri­sche Alt­stadt von Kro­nach.

Wer­det zu Stein­met­zen, ver­tei­digt die Stadt­mau­er, geht shop­pen – im Super­markt Natur. Erfahrt wie span­nend unse­re Stadt- und Festungs­ge­schich­te ist, begebt euch auf eine mysti­sche Nacht­wan­de­rung und/​oder erfahrt, wie viel­sei­tig das Edel­me­tall Gold ist.

Für alle Ange­bo­te gilt: Anmel­dung erfor­der­lich – unter Tele­fon 09261 60410.

Bit­te habt Ver­ständ­nis, dass euch min­de­stens ein*e Erwachsene*r beglei­ten muss. Wir wün­sche allen gro­ßen und klei­nen Entdecker*innen eine ganz wun­der­vol­le Ferienzeit!

Wei­te­re Infos zum Ver­an­stal­tungs­pro­gramm gibt es als pdf hier: Urlaubs- und Frei­zeit­pro­gramm Pfingsten_2022