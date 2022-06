Men­schen, die in der Land­wirt­schaft arbei­ten, haben durch den Preis­druck meist nur die Wahl, ent­we­der die Natur oder sich selbst aus­zu­beu­ten. Auch der öko­lo­gi­sche Land­bau ist von die­sem Mecha­nis­mus nicht aus­ge­nom­men. Eine inno­va­ti­ve Stra­te­gie für eine leben­di­ge, ver­ant­wor­tungs­vol­le Land­wirt­schaft, die gleich­zei­tig die Exi­stenz der dort arbei­ten­den Men­schen und einen essen­zi­el­len Bei­trag zum Natur­schutz lei­stet, ist die so genann­te Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft (Sola­wi): Hier tra­gen meh­re­re pri­va­te Haus­hal­te in einer Art „Monats­abo“ die Kosten eines land­wirt­schaft­li­chen Betriebs, wofür sie im Gegen­zug des­sen Ern­te­er­trag erhal­ten. Die­ser kann gerin­ger oder höher aus­fal­len: Der Monats­bei­trag jedes ein­zel­nen bleibt jedoch gleich, so dass der Land­wirt kei­nem Preis­druck mehr aus­ge­setzt ist und nach­hal­tig wirt­schaf­ten kann.

Auch in Coburg hat sich 2020 durch eine pri­va­te Initia­ti­ve eine Sola­wi am Cal­len­berg gegrün­det und deren Ern­te­tei­le in einer Bie­ter­run­de an inter­es­sier­te Haus­hal­te im Cobur­ger Land ver­ge­ben. Ein Ern­te­teil kostet der­zeit je nach finan­zi­el­ler Mög­lich­keit zir­ka 40 Euro pro Monat. Seit Früh­jahr 2021 ver­sorgt die Sola­wi Cal­len­berg nun die teil­neh­men­den Haus­hal­te mit fri­schem, sai­so­na­lem Gemü­se, Sala­ten und Kräu­tern in Deme­ter-Bio­qua­li­tät, und man kann sich sei­nen Ern­te­an­teil ein­mal in der Woche auf dem Cal­len­berg abholen.

Um einen Ein­blick zu bekom­men, wie eine Sola­wi funk­tio­niert und wel­cher Gedan­ke dahin­ter­steht, hat der LBV Coburg am Don­ners­tag­abend eine Füh­rung durch die Sola­wi Cal­len­berg orga­ni­siert, zu der alle Inter­es­sier­te herz­lich ein­ge­la­den sind. Wir tref­fen uns um 19 Uhr auf dem gro­ßen Park­platz am Callenberg/​Coburg (Post­adres­se Cal­len­berg 12a). Mit­brin­gen: Gute Lau­ne und festes Schuh­werk. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.