Repa­ra­tur Café im „Pack mer’s“ am Diens­tag, 7. Juni 2022 von 15 bis 18 Uhr

Am 7. Juni ist es wie­der so weit: Das Repa­ra­tur Café im Pack mer’s (Haid­feld­stra­ße 6) in Forch­heim geht in eine neue Run­de. Von 15 bis 18 Uhr haben Inter­es­sier­te die Mög­lich­keit, ihre defek­ten Gerä­te kosten­frei repa­rie­ren zu las­sen. Dabei kön­nen Sie den Repa­rie­re­rin­nen und Repa­rie­rern exklu­siv über die Schul­tern schau­en und zuse­hen, wie ihren alten Gegen­stän­den neu­es Leben ein­ge­haucht wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und alle wei­te­ren Ter­mi­ne für die kom­men­den Repa­ra­tur Cafés kön­nen unter https://forchheim-for-future.de/reparatur-café/ nach­ge­le­sen werden.