Am Pfingst­sonn­tag, den 05. Juni 2022 um 20:00 Uhr sind Klang­fe­der unter dem Mot­to „Rock’n Pop meets Klas­sik“ zu Gast auf der Natur­büh­ne am Wehlit­zer Berg in Treb­gast. Gemein­sam mit dem Kir­chen­chor, „Can­to­ra“ aus Kulm­bach, der Blä­ser­grup­pe „Klo­ster­blech“ aus Him­mel­kron sowie meh­re­ren Gast­sän­gern & ‑musi­kern berüh­ren ihre Songs mit Ohrwurmcharakter.

Klang­fel­der, die mehr­fa­chen Gewin­ner des Deut­schen Rock Pop Prei­ses rei­sen an die­sem beson­de­ren Abend musi­ka­lisch durch die Zeit und prä­sen­tie­ren aus bis­her acht ver­öf­fent­lich­ten Alben (u.a. „Die Rei­se ins Grün­berg­land“, „Poni­na“, Lie­bes­rau­schen“, „Hell­wach“, „Jules Ver­nes Aben­teu­er“) ihre per­sön­li­chen „Hits“ in neu­em Gewand. Gemein­sam mit einem Kir­chen­chor, einer star­ken Blä­ser­grup­pe sowie meh­re­ren Gast­sän­gern und Gast­mu­si­kern wer­den die „Songs mit Ohr­wurm­cha­rak­ter“ in der wun­der­schö­nen Loca­ti­on berüh­ren und in die eige­ne Phan­ta­sie ein­tau­chen lassen.

Klang­fe­der wur­de gera­de im Dezem­ber 2021 für ihr neu­es Album „A. – Die Geschich­te der sechs Leben“ acht­fach mit dem Deut­schen Rock Pop Preis aus­ge­zeich­net, u.a. für das beste CD-Album des Jah­res – deutsch­spra­chig. Die Band um Udo Lan­ger ver­bin­det Tex­te und Musik zu einer ganz beson­de­ren, aus­drucks­star­ken Mischung, die sich in kei­ne Schub­la­de packen lässt. Freu­en Sie sich auf eine berüh­ren­de musi­ka­li­sche Rei­se. Tickets für das Gast­spiel gibt es noch an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len der Natur­büh­ne in der Regi­on, unter www​.die​na​tur​bue​h​ne​.de sowie an der Abend­kas­se ab 19 Uhr.