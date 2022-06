Am Pfingst­sams­tag und in der kom­men­den Woche / Kei­ne Ter­min­ver­ein­ba­rung erforderlich

Das Impf­zen­trum des Land­krei­ses in Lich­ten­fels, Gabels­ber­ger­stra­ße 22, bie­tet am Frei­tag, 3. Juni 2022, am Sams­tag, 4. Juni 2022, sowie in der kom­men­den Woche von Diens­tag, 7. Juni 2022, bis Sams­tag, 11. Juni 2022 in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr Freie Impf­stun­den für alle Imp­fun­gen und für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ab fünf Jah­ren an.

Bei allen Impf­ter­mi­nen sind auch Boo­ster-Imp­fun­gen für Jugend­li­che ab zwölf Jah­ren mög­lich. Ter­mi­ne für Imp­fun­gen kön­nen all­ge­mein über die Hot­line 09571 / 18 9060 oder online über das Baye­ri­sche Impf­por­tal unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern ver­ein­bart bzw. gebucht wer­den. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen aber auch ein­fach zu den all­ge­mei­nen Öff­nungs­zei­ten vor­bei­kom­men ohne Termin.

Kin­der (von fünf bis elf Jah­ren), die sich imp­fen las­sen, erhal­ten wahl­wei­se einen Gut­schein ent­we­der für das Mera­nia-Hal­len­bad in Lich­ten­fels, das Aqua­Rie­se Frei­zeit­bad in Bad Staf­fel­stein oder einen für den Wald­klet­ter­gar­ten in Klo­ster Banz. Zudem wer­den auch Bund­les ange­bo­ten: Bund­le I ent­hält drei Gut­schei­ne für das Frei­bad Kuno­ma­re in Burg­kunst­adt, das Bund­le II beinhal­tet je einen Gut­schein für das Lehr­schwimm­bad in Markt­graitz, für das Frei­bad in Red­witz und für das Hal­len­bad in Michelau.