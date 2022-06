Orchi­deen­füh­run­gen in Weis­main

In Weis­main und im Klein­zie­gen­fel­der Tal fin­det am Pfingst­mon­tag, 6. Juni 2022, der Main-Umwelt-Tag statt. Er ver­eint drei Ver­an­stal­tun­gen in…

Umwelt­sta­ti­on Weis­main: Main-Umwelt-Tag am Pfingst­mon­tag

Vogel­stim­men­wan­de­rung der Umwelt­sta­ti­on Weis­main

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet in näch­ster Zeit drei vogel­kund­li­che Füh­run­gen an und lädt dazu ein, dem…