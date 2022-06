Stadt­wer­ke Bay­reuth: Tief­ga­ra­ge Unte­res Tor bleibt am Sonn­tag, 5. Juni und Mon­tag, 6. Juni 2022 geschlossen

Autos bis spä­te­stens Sams­tag, 4. Juni, 20 Uhr aus der Tief­ga­ra­ge herausfahren

Wegen Arbei­ten an der elek­tri­schen Anla­ge der Tief­ga­ra­ge Unte­res Tor müs­sen die Stadt­wer­ke Bay­reuth die Park­ein­rich­tung am Sonn­tag, 5. und Mon­tag, 6. Juni 2022 kom­plett schließen.

„Im Zuge der Arbei­ten müs­sen wir zeit­wei­se sicher­heits­re­le­van­te Anla­gen außer Betrieb neh­men, was einen öffent­li­chen Betrieb in die­ser Zeit unmög­lich macht“, erklärt Stadt­wer­ke-Spre­cher Jan Koch. „Wir bit­ten unse­re Kun­din­nen und Kun­den um Ver­ständ­nis, dass am 5. und 6. Juni zu ihrer eige­nen Sicher­heit kei­ner­lei Ein- oder Aus­fahrt mög­lich ist.“

Die Stadt­wer­ke Bay­reuth bit­ten alle Park­kun­den, ihre Autos bis spä­te­stens Sams­tag, 4. Juni, 20 Uhr, aus der Tief­ga­ra­ge her­aus­zu­fah­ren. Die Ein­fahrt der Tief­ga­ra­ge Unte­res Tor ist bereits ab Sams­tag 4. Juni, um 16 Uhr, gesperrt.