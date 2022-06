Um die Geschwin­dig­keit des Durch­gangs­ver­kehrs auf der Kreis­stra­ße LIF 23 inner­halb der Orts­durch­fahrt Ebneth dau­er­haft zu ver­rin­gern, baut der Land­kreis Lich­ten­fels am nord-west­li­chen Orts­aus­gang, in Rich­tung Ober­lan­gen­stadt, eine Mit­tel­in­sel ein. Mit der Maß­nah­me soll die Sicher­heit in der Orts­durch­fahrt ver­bes­sert wer­den. Auf­grund der Bau­maß­nah­me wur­de eine Voll­sper­rung ein­ge­rich­tet. Die­se muss bis zum 30. Juni 2022 ver­län­gert wer­den, da die Vor­ar­bei­ten län­ger ange­dau­ert haben. Die Arbei­ten an der Mit­tel­in­sel wer­den von Mit­ar­bei­tern des Kreis­bau­ho­fes in Bad Staf­fel­stein aus­ge­führt und überwacht.