Am Mitt­woch, 08.06.2022 um 10.30 Uhr bege­ben wir uns wie­der „Auf die Spu­ren des Hei­mat­schrift­stel­lers August Sieg­hardt durch Täler & über Höhen rund um Göß­wein­stein“. Die­se geführ­te Wan­de­rung ver­läuft durch den Eiben­wald wei­ter zum Vier-Täler-Ort Beh­rin­gers­müh­le. Nach einem anspruchs­vol­len Anstieg über den Wall­fahrts­weg, keh­ren Sie über den Höhen­weg mit herr­li­cher Aus­sicht über die Höhen­land­schaft der frän­ki­schen Schweiz zurück nach Gößweinstein.

Anmel­de­schluss ist Diens­tag, der 07.06.2022 um 16.00 Uhr.

Machen Sie eine Exkur­si­on in die Welt der Heil­pflan­zen bei unse­rer Kräu­ter­wan­de­rung am Mitt­woch, 15.06.2022 um 15.30 Uhr an der Tou­rist Info. Hier erfah­ren Sie, dass man nicht weit gehen muss, um eine Viel­zahl an Heil­pflan­zen zu ent­decken, über deren Wir­kung lei­der immer mehr Wis­sen ver­lo­ren geht.

Wir brin­gen die Pflan­zen am Weges­rand wie­der ins Blick­feld und zei­gen, welch gro­ße Heil­kraft in ihnen steckt.

Anmel­de­schluss ist Mitt­woch, der 15.06.2022 um 12.00 Uhr.

Las­sen Sie sich beim abend­li­chen Spa­zier­gang in die Ver­gan­gen­heit zurück­ver­set­zen und beglei­ten Sie unse­ren belieb­ten Nacht­wäch­ter am Pfingst­sams­tag und Pfingst­sonn­tag um 20.30 Uhr sowie am Frei­tag, 17.06.2022 und Sams­tag, 18.06.2022 um 20.30 Uhr beim Rund­gang durch Gößweinstein.

Anmel­dun­gen für die­se Ver­an­stal­tun­gen sind tages­ak­tu­ell bis 12.00 Uhr per­sön­lich in der Tou­rist-Info, per Tele­fon unter 09242/456 oder per Mail unter: info@​goessweinstein.​de mög­lich. Anmel­dun­gen für den Pfingst­sonn­tag bit­te eben­falls bis Sams­tag, den 04.06.2022.

Erfah­ren Sie alles rund um das The­ma Bier bei unse­rem belieb­ten Göß­wein­stei­ner Bier-Diplom am Don­ners­tag, den 09.06.2022 und Frei­tag, 17.06.2022 im Land­ho­tel- Gast­hof-Stern um 18.00 Uhr.

Anmel­de­schluss ist Don­ners­tag, der 09.06.2022 um 12.00 Uhr und Frei­tag, der 17.06.2022 um 12.00 Uhr.

Am Sams­tag, 18.06.2022 fin­det um 09.15 Uhr unse­re Wan­de­rung nach Unte­rails­feld mit Brot­zeit statt. Von Beh­rin­gers­müh­le geht es berg­auf nach Kohl­stein und über Hun­gen­berg nach Unte­rails­feld. Dort legen wir eine wohl­ver­dien­te Rast mit frisch gebacke­nem, köst­lich duf­ten­dem Holz­ofen­brot ein.

Über das Ails­bach­tal geht es wie­der zurück zum Aus­gangs­punkt an der Behringersmühle.

Anmel­de­schluss ist Frei­tag, der 17.06.2022 um 16.00 Uhr.