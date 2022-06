Wegen Bau­ar­bei­ten ist die Syl­va­ni­a­stra­ße zwi­schen der Kreu­zung Gosten­ho­fer Stra­ße und dem Rad­weg nach der Kanal­brücke ab Don­ners­tag, 2. Juni bis vor­aus­sicht­lich Ende August 2022 gesperrt. Die Hal­te­stel­le Indu­strie­park kann in die­sem Zeit­raum nicht bedient wer­den. Die Linie 281 fährt ab der Hal­te­stel­le Gosten­ho­fer Stra­ße rechts in die Syl­va­ni­a­stra­ße zur Hal­te­stel­le Frau­en­au­rach Bahn­hof und wei­ter auf nor­ma­ler Fahr­strecke bzw. umge­kehrt. Um Fahr­gä­sten die Fahrt zur Hal­te­stel­le Indu­strie­park zu ermög­li­chen, bie­ten die Erlan­ger Stadt­wer­ke einen Taxier­satz­ver­kehr zwi­schen der Gosten­ho­fer Stra­ße und dem Indu­strie­park an. Das Taxi kann über die Tele­fon­num­mer 09131/19410 30 Minu­ten vor Wunsch­ab­fahrt bestellt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen

