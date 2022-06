Gran­dio­se Atmo­sphä­re bei Forch­heims erster Box­nacht in der Ehrenbürghalle

Am Sams­tag, 28. Mai 2022 fand in Forch­heim die AC Bava­ria Box­nacht 2022 statt. Es han­del­te sich dabei um die erste

Box­nacht, die jemals in Forch­heim statt­ge­fun­den hat. Die Bil­der, das Video und die Sli­de-Show lie­fern abwechs­lungs­rei­che Ein­drücke vom Event. In einer Pres­se­mit­tei­lung des AC Bava­ria Forch­heim heißt es:

„Unser Box­team hat den Box­club des FCN in der Gesamt­wer­tung mit 14:6 besiegt. In der Sli­de­show gibt es Infos zu unse­ren Kämp­fern. Die Atmo­sphä­re vor Ort in der Ehren­bürg­hal­le war gran­di­os, die rund 600 Leu­te vor Ort haben ordent­lich Stim­mung gemacht.“

(Alle Fotos, Video und Sli­de-Show: AC Bava­ria Forchheim)