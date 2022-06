Nach der Coro­na-Pau­se liegt eure Jugend­ar­beit brach? Ihr habt vie­le Ideen, aber kei­ne Mit­tel, um die­se umzu­set­zen? 2022 wer­den zur (Re-)Aktivierung und Wert­schät­zung der Jugend­ar­beit vom Land Bay­ern ein­ma­lig zusätz­li­che finan­zi­el­le Mit­tel zur Ver­fü­gung gestellt. Dabei erhält jeder Jugend­amts­be­zirk 44.000 € zur För­de­rung der Jugend­ar­beit. Die­se ste­hen nur für 2022 zur Ver­fü­gung und kön­nen und sol­len genutzt werden!

„Die Kam­pa­gne soll der durch die Coro­na-Pan­de­mie ver­ur­sach­ten Iso­la­ti­on und Pas­si­vi­tät jun­ger Men­schen sowie dem Frust und der Erschöp­fung vie­ler Mit­ar­bei­ten­der in der Jugend­ar­beit ent­ge­gen­wir­ken. Haupt­ziel soll dabei sein, jun­ge Men­schen und Mit­ar­bei­ten­de der Jugend­ar­beit (wie­der) neu für die Ange­bo­te der Jugend­ar­beit vor Ort zu gewin­nen.“ (www​.bjr​.de/​a​k​t​i​v​i​e​r​u​n​g​s​k​a​m​p​a​gne)

Wel­che Bedin­gun­gen im Land­kreis Lich­ten­fels dafür gel­ten und wie die Ver­an­stal­tungs­för­de­rung bean­tragt wer­den kann, ist auf www​.kjr​-lich​ten​fels​.de zu finden.

Bei Rück­fra­gen kann man sich jeder­zeit an dei Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings unter 09571940603 oder per E‑Mail an service@​kjr-​lichtenfels.​de wenden.