Har­ry Weiß erhält Plas­sen­burg-Medail­le in Silber

Freun­de der Plas­sen­burg trotz Pan­de­mie rüh­rig – Samm­lung erwei­tert – Tagung zum 500. Todes­jahr von Hans von Kulm­bach geplant

Im Thea­ter Das Bau­mann in Zie­gel­hüt­ten tra­fen sich am Mitt­woch­abend, 25. Mai 2022, die Freun­de der Plas­sen­burg zu ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung. Der Vor­sit­zen­de Peter Weith konn­te auf ein ereig­nis­rei­ches jahr zurück­blicken. „Zwar haben wir wegen der Pan­de­mie kaum Ver­an­stal­tun­gen in Prä­senz durch­füh­ren kön­nen, doch blieb die Vor­stand­schaft über­aus aktiv“, berich­te­te Weith den etwa 25 Anwe­sen­den. Der Ankauf von Kunst­wer­ken wie einer Radie­rung einer Stadt­an­sicht von Regens­burg, ein­ge­bet­tet in eine Traum­land­schaft, von Cas­par Wal­ter Rauh, eines Kulm­ba­cher Sil­ber­löf­fels aus dem 19. Jahr­hun­dert, eines Dau­ben­krugs aus dem 18. Jahr­hun­dert und eines Gemäl­des habe die Samm­lung des Ver­eins erwei­tert. „Wir haben neben einem wei­te­ren Gemäl­de von Karl Hetz auch das Regens­burg­bild für die aktu­ell lau­fen­de Kunst­aus­stel­lung „Auf­bruch in die Moder­ne“ in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg aus­lei­hen kön­nen“. Der Erwerb eines ver­zier­ten und beschrie­be­nen Wap­pen­bi­ber genann­ten Dach­zie­gels von 1721 habe gro­ße Auf­merk­sam­keit auf sich gezogen.

„Im ver­gan­ge­nen Herbst konn­ten wir mit dem Ver­kaufs­start eines 0‑Eu­ro-Scheins die Plas­sen­burg inter­na­tio­nal bekann­ter machen“, berich­te­te Weith. Mehr als 2000 Sou­ve­nir­geld­schei­ne, die die Süd­fas­sa­de, die Arka­den des Schö­nen Hofs und das Rei­ter­stand­bild Mark­graf Chri­sti­ans aus dem Kaser­nen­hof zei­gen, konn­ten bis­her in meh­re­re Län­der Euro­pas an Samm­ler ver­kauft wer­den. Ein eben­sol­cher Erfolg waren die Plas­sen­burg-Christ­baum­ku­geln, die in weni­gen Tagen aus­ver­kauft waren.

„Das all­jähr­li­che Geden­ken zum Konra­di­tag haben wir am 26.11.2021 statt mit Glüh­wein, Plätz­chen und einer Nach­füh­rung im ver­gan­ge­nen Jahr in einer ergrei­fen­den Art und Wei­se zusam­men mit den evan­ge­li­schen und katho­li­schen Kir­chen Kulm­bachs und der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung began­gen“, so der Vor­sit­zen­de und zeig­te dazu ein kur­zes Video der nächt­li­chen Bier­stadt. Die Glocken aller Kir­chen und der Plas­sen­burg läu­te­ten um 18:00 Uhr zur Erin­ne­rung an die Toten des Zwei­ten Mark­gra­fen­kriegs von 1553 und an die Opfer der Pan­de­mie in Stadt und Land­kreis Kulmbach.

Beglei­tet wur­de das Geden­ken von einem Spen­den­auf­ruf für die Sanie­rung der Stadt­mau­er von Nürn­berg, der größ­ten erhal­te­nen Stadt­um­wal­lung im Deutsch­spra­chi­gen Raum. 1552 hat­ten die Trup­pen des Kulm­ba­cher Mark­gra­fen Albrecht Alci­bia­des der Mau­er schwe­re Schä­den zuge­fügt. Aus der Stadt der ein­sti­gen Fein­de soll­te nun als Zei­chen des Frie­dens und der Freund­schaft Spen­den nach Nürn­berg flie­ßen, um das spe­zi­ell den Lau­fer Turm des fünf Kilo­me­ter mes­sen­den Mili­tär- und Kul­tur­denk­mal erhal­ten zu kön­nen. Die aus der Regi­on gespen­de­te Sum­me kön­nen die Freun­de der Plas­sen­burg nicht benen­nen, erhiel­ten aber aner­ken­nen­de Dank­schrei­ben vom Büro des Ober­bür­ger­mei­sters König aus Nürn­berg und von der Deut­schen Stif­tung Denkmalschutz.

Der Ver­ein hat der­zeit 324 Mit­glie­der und steht finan­zi­ell auf gesun­den Bei­nen. Die Vor­stand­schaft wur­de für ihre gelei­ste­te Arbeit ein­stim­mig ent­la­stet. Für das lau­fen­de Jahr pla­nen die Freun­de der Plas­sen­burg ein wis­sen­schaft­li­ches Sym­po­si­um zum Maler Hans von Kulm­bach, der 1522 in Nürn­berg ver­starb. Unter dem Namen „Kulm­bach 1522“ sol­len Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler aber auch alle Kunst­in­ter­es­sier­ten auf der Plas­sen­burg und im Mönchs­hof drei Tage die Mög­lich­keit haben, die neue­sten For­schungs­er­geb­nis­se zum aus Kulm­bach stam­men­den Renais­sance­künst­ler zu hören und zu dis­ku­tie­ren. Abschluss soll eine Fahrt nach Kro­nach zur Aus­stel­lung über Hans von Kulm­bach auf der Veste Rosen­berg werden.

Für ihre lang­jäh­ri­ge Treue zum Ver­ein wur­den je mit einer Ehren­ur­kun­de und dem Buch „Die Gefan­ge­nen der Plas­sen­burg“ des Frän­ki­schen Schrift­stel­lers Jakob Was­ser­mann geehrt: Peter Rie­del für 10 Jah­re, Gün­ter Schi­bil­le für 25 Jah­re und Die­ter Geiss­ler für 40 Jah­re bei den Freun­den der Plassenburg.

Der lang­jäh­ri­ge Kas­sen­wart des Ver­eins Har­ry Weiß wur­de für sei­ne Ver­dien­ste um die Finan­zen der Freun­de der Plas­sen­burg und sein vor­bild­haf­tes Enga­ge­ment für die Kulm­ba­cher Kunst im All­ge­mei­nen und die Plas­sen­burg im Beson­de­ren mit der Plas­sen­burg-Medail­le in Sil­ber geehrt. Lau­da­tor Hol­ger Peiln­stei­ner hob die zupacken­de Hilfs­be­reit­schaft von Weiß her­vor, der von 2002 bis 2019 als Kas­sen­wart stets ein Auge auf die Finan­zen gehabt und dafür gesorgt hat, dass der Ver­ein immer der Gemein­nüt­zig­keit ent­spre­chend auch grö­ße­re Aus­ga­ben täti­gen konn­te. „Dar­un­ter waren diver­se Buch­pro­jek­te, das finan­zi­el­le Enga­ge­ment beim Tag der offe­nen Plas­sen­burg 2017 und ein Film über das Kulm­ba­cher Wahr­zei­chen mit Karl-Theo­dor zu Gut­ten­berg als Spre­cher, der bei sei­ner Pre­miè­re alle Säle des Cine­plex-Kinos in Kulm­bach auf ein­mal füll­te“. Auch außer­halb des Ver­eins setzt sich Weiß, der den ver­stor­be­nen Ehren­vor­sit­zen­den Horst Uhle­mann als sein per­sön­li­ches Vor­bild in Sachen bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment benann­te, für die Ret­tung von Kunst­wer­ken in Kulm­bach ein, dar­un­ter Intar­si­en­bil­der von Max Wild und jüngst das seit 1995 in einer Tief­ga­ra­ge vor sich hin gam­meln­de groß­for­ma­ti­ge Werk „Die Gitar­re“ von Hans Leve­renz. „Ein solch umfas­sen­des Wir­ken für die Plas­sen­burg und die Kunst und Kul­tur in Kulm­bach wur­de von der Vor­stand­schaft unse­res Ver­eins ein­stim­mig für wür­dig erach­tet, Har­ry Weiß mit der sil­ber­nen Plas­sen­burg-Medail­le zu ehren. Er steht damit in einer Rei­he mit Per­sön­lich­kei­ten wie Mini­ster­prä­si­dent Hein­rich Held, Alt­land­rat Her­bert Hof­mann, dem Archi­tek­ten Bodo Ebhardt, der Muse­ums­lei­te­rin Sig­rid Daum und dem Wit­tels­ba­cher Prin­zen Alfons von Bay­ern“, stell­te Peiln­stei­ner fest.

Der Geehr­te dank­te sicht­lich gerührt und über­gab als Zei­chen der Ver­bun­den­heit mit sei­nem Ver­ein eine Spen­de von 500 Euro für die Restau­rie­rung des im ver­gan­ge­nen Jahr erwor­be­nen Gemäl­des einer noch unbe­kann­ten Dame mit Plas­sen­burg, deren Iden­ti­tät der Ver­ein wohl nach Pfing­sten lüf­ten wird. Bür­ger­mei­ster Dr. Ralf Hart­nack über­brach­te die Grü­ße der Stadt, lob­te die Arbeit des Ver­eins und des­sen Erfol­ge, die Burg in der Öffent­lich­keit immer bekann­ter zu machen. Er stell­te eine nam­haf­te Unter­stüt­zung von Sei­ten der Stadt Kulm­bach für das Sym­po­si­um Kulm­bach 1522 in Aussicht.