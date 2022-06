Hirschaid – Ein Geld­au­to­mat der ört­li­chen VR-Bank wur­de am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen in Hirschaid – Orts­teil Sas­s­an­fahrt – gesprengt.

In der Nacht auf Don­ners­tag, 02.06.2022, gegen 04:00 Uhr, wur­de in 96114 Hirschaid, Orts­teil Sas­s­an­fahrt, in der Haupt­stra­ße ein Geld­au­to­mat mit Spreng­stoff gesprengt. Der Tat­ort liegt am Orts­ein­gang von Sas­s­an­fahrt zwi­schen einer Tank­stel­le und einem Super­markt. Es han­del­te sich um einen frei­ste­hen­den Geld­au­to­ma­ten, der in einem Con­tai­ner auf einem Park­platz auf­ge­stellt war. Die unbe­kann­ten Täter flüch­te­ten anschlie­ßend mit einem dunk­len PKW.

Mög­li­cher­wei­se han­del­te es sich hier­bei um ein Fabri­kat der Mar­ke Audi. Die Fluch­t­rich­tung ist noch nicht bekannt.

Das BLKA hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Genaue­re Unter­su­chun­gen des Spreng­stoffs sol­len in den kom­men­den Tagen im Kri­mi­nal­tech­ni­schen Insti­tut des BLKA in Mün­chen stattfinden.

Zeu­gen­auf­ruf: Das Baye­ri­sche Lan­des­kri­mi­nal­amt bit­tet um Mit­hil­fe und stellt fol­gen­de Fragen:

Wem sind in den Nacht­stun­den im Bereich der Haupt­stra­ße bzw. in Hirschaid/​Sassanfahrt ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer hat im Vor­feld in der nähe­ren Umge­bung ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht, die im Zusam­men­hang mit der Spren­gung des Geld­au­to­ma­ten ste­hen könnten?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat, den Tätern oder dem Flucht­fahr­zeug geben?

Hin­wei­se nimmt das Baye­ri­sche Lan­des­kri­mi­nal­amt unter der Tele­fon­num­mer 089 / 1212 – 0 oder jede ande­re Poli­zei­dienst­stel­le entgegen.