Spie­le, Spaß, Wissenswertes

Der Ver­ein Pfer­de­part­ner Fran­ken in Bau­nach bie­tet Pfer­de-Feri­en­pro­gram­me ab August 2022 für Kin­der an. In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt es:

• Komm einen Tag zu uns auf den Ponyhof

• Lusti­ge Spie­le, Spaß und Beschäf­ti­gung mit den Pferden

• Klei­ne Ein­hei­ten zu ver­schie­de­nen Themen

• Ler­ne den All­tag auf dem Pfer­de­hof kennen

• Erfah­re viel Wis­sens­wer­tes in der Theorie

Die Feri­en­pro­gram­me 2022-Ter­mi­ne: 10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 07.09., 02.11.2022

Info und Anmel­dung unter: reitstunden@​pferdepartner-​franken.​de und unter http://​www​.pfer​de​part​ner​-fran​ken​.de/