Hal­te­stel­len der Bus­li­nie 254 betroffen

Wäh­rend der Pfingst­fe­ri­en ist die an der Haupt­stra­ße gele­ge­ne Ein­mün­dung in die „Erlan­ger Stra­ße“ auf­grund von Bau­ar­bei­ten gesperrt.

Die Bus­se der Linie 254 kön­nen im Zeit­raum von Diens­tag, 7. Juni bis Frei­tag, 17. Juni 2022 die Hal­te­stel­le „Erlan­ger Stra­ße“ nicht bedie­nen. Die­se muss lei­der ent­fal­len. Fahr­gä­ste kön­nen an der nächst­ge­le­ge­nen Hal­te­stel­le „Fran­ken­stra­ße“ ein- und aus­stei­gen. Die Hal­te­stel­le „Möh­ren­dorf Mit­te“ in der Erlan­ger Stra­ße wird um die Ecke in die Haupt­stra­ße auf Höhe Haus­num­mer 15 verlegt.