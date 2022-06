„Seh­be­hin­der­ten­sonn­tag“ – bun­des­wei­ter Akti­ons­mo­nat star­tet am 1. Juni/​Baye­ri­scher Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­bund e.V. (BBSB) ist mit

Aktio­nen dabei Mün­chen – In ganz Deutsch­land setzt ein Bünd­nis aus Kir­chen und Selbst­hil­fe mit dem Pro­jekt „Seh­be­hin­der­ten­sonn­tag“

einen Monat lang an, um mit the­ma­ti­schen Got­tes­dien­sten und Aktio­nen auf die Bedürf­nis­se von blin­den und seh­be­hin­der­ten Men­schen auf­merk­sam zu machen. Vom 1. bis zum 30. Juni kön­nen Men­schen in Bay­ern an ver­schie­de­nen Aktio­nen in ihren Kir­chen­ge­mein­den teilnehmen.

Vom Selbst­er­fah­rungs­par­cour bis zum inklu­si­ven Tref­fen in der Kir­chen­ge­mein­de – vie­ler­orts haben Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus

den Kir­chen im Juni Aktio­nen geplant, um die Teil­ha­be von blin­den und seh­be­hin­der­ten Men­schen am kirch­li­chen Leben zu för­dern. Fach­lich steht

ihnen dabei der Baye­ri­sche Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­bund e.V. tat­kräf­tig zur Sei­te. Mit­ar­bei­ten­de, die häu­fig selbst von Seh­be­hin­de­rung oder Blind­heit betrof­fen sind, zei­gen auf, wel­che klei­nen und grö­ße­ren Hin­der­nis­sen die Teil­nah­me am Got­tes­dienst oft erschwe­ren. Das fängt dabei an, dass Pfarr­brie­fe für Men­schen mit Seh­pro­ble­men gut les­bar gestal­tet wer­den soll­ten, kann aber auch bedeu­ten, dass die Kir­chen­ge­mein­den offe­ner für die Mit­nah­me von Assi­stenz­hun­den wer­den und beim gemein­sa­men Sin­gen im Got­tes­dienst die Lied­ta­feln auch münd­lich ange­sagt werden.

Bereits seit 1998 ver­an­stal­tet der Deut­sche Blin­den- und Seh­be­hin­der­ten­ver­band (DBSV) regel­mä­ßig einen Akti­ons­tag um den 6. Juni 2022 her­um, um auf die beson­de­ren Bedürf­nis­se von rund einer Mil­li­on seh­be­hin­der­ter Men­schen in Deutsch­land (Zahl: Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on WHO) auf­merk­sam zu machen. In die­sem Jahr wird der gesam­te Juni 2022 als Akti­ons­zeit­raum genutzt. Alle Aktio­nen sind nach PLZ geli­stet hier auf­ge­führt: https://​www​.dbsv​.org/​s​e​h​b​e​h​i​n​d​e​r​t​e​n​t​a​g​.​h​t​m​l​#​a​k​t​i​o​nen