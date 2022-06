Wun­sie­del – „Fich­tel­kaf­fee“ eröff­ne­te am Vater­tag mit offi­zi­ell zer­ti­fi­zier­tem Bio-Kaf­fee am Markt­platz 10 sein frisch reno­vier­tes Café.

„Ich freue mich, dass Micha­el Mey­er und Simon Schel­ter mit dem „Fich­tel­kaf­fee“ mit tol­ler Atmo­sphä­re innen wie außen einen gran­dio­sen Bei­trag zur Bele­bung der Innen­stadt lei­sten, und wün­sche viel Erfolg!“, freut sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Die bei­den Geschäfts­füh­rer eta­blier­ten sich seit März 2021 mit dem Ver­trieb von Boh­nen- und Fil­ter­kaf­fee in Wun­sie­del und Umge­bung. Von Juli 2021 bis August 2021 haben sie ein sehr erfolg­rei­ches Pop-Up-Café am Markt­platz 1 betrie­ben und sich dar­auf­hin ent­schie­den, ein festes Café am Markt­platz zu eröffnen.

Neben ihrem Kaf­fee bie­ten Micha­el Mey­er und Simon Schel­ter von Don­ners­tag bis Sonn­tag ver­schie­de­ne Heiß- und Kalt­ge­trän­ke, sowie täg­lich unter­schied­li­ches Gebäck an.