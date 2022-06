Feser-Graf Grup­pe neu­er Auto- & Mobi­li­täts­part­ner des PSD Event­som­mers Nürnberg

Vor dem Start des PSD Event­som­mers am 25. Juni 2022 freut man sich bei werk :b events über einen neu­en Auto- & Mobi­li­täts­part­ner. Mit der Feser-Graf Grup­pe konn­te die Nürn­ber­ger Event­agen­tur ein wei­te­res nam­haf­tes und erfolg­rei­ches Unter­neh­men aus der Metro­pol­re­gi­on für ihr Part­ner­netz­werk gewin­nen, das sei­ne inter­na­tio­nal bekann­ten Mar­ken – ins­be­son­de­re Cup­ra – auf der Festi­val-Flä­che am Air­port Nürn­berg und im Vor­feld des Open Air-Quar­tetts prä­sen­tie­ren wird. Bei­de Sei­ten haben sich auf eine lang­fri­sti­ge Zusam­men­ar­beit ver­stän­digt um Nürn­berg gemein­sam noch schö­ner zu machen.

Seit 2017 ist werk :b events mit den Nürn­berg Fal­cons fal­ken­stark unter­wegs. Ab sofort geht es aber auch um Pfer­de­stär­ken. So prä­sen­tiert der Ver­an­stal­ter des PSD Event­som­mers mit der Feser-Graf Grup­pe einen neu­en offi­zi­el­len Auto- & Mobi­li­täts­part­ner. „Wir sind sehr stolz, mit der Feser-Graf Grup­pe künf­tig eng zusam­men­zu­ar­bei­ten. Unser neu­er Auto- & Mobi­li­täts­part­ner ist wie wir fest in der Regi­on ver­wur­zelt, bewegt Men­schen und glänzt mit inter­na­tio­nal bekann­ten Namen und Mar­ken. Das ist Jahr für Jahr auch unser Anspruch im Rah­men des PSD Event­som­mers“, so Chri­sto­pher Dietz, Geschäfts­füh­rer von werk :b events. In die­sem Jahr läuft die Festi­val-Sai­son vom 25. Juni bis 16. Juli auf der neu­en gro­ßen Event­flä­che am Nürn­ber­ger Flughafen.

Cup­ra goes PSD Eventsommer

Dort wer­den sich an meh­re­ren Festi­vals auch die Feser-Graf Grup­pe und Cup­ra mit ver­schie­de­nen Akti­vie­rungs-Maß­nah­men prä­sen­tie­ren. Die Besu­cher erwar­tet eine geball­te Ladung Info­tain­ment mit Mehr­wert, viel Inter­ak­ti­on und ein noch abwechs­lungs­rei­che­res Ver­an­stal­tungs-Erleb­nis. „Die Ver­bin­dung Feser-Graf x werk :b events passt ein­fach und bie­tet zahl­rei­che Schnitt­men­gen. Gemein­sam wol­len wir Nürn­berg noch schö­ner machen. Wir freu­en uns auf die Events am Flug­ha­fen und kön­nen es kaum abwar­ten, das Gefühl von Frei­heit zu genie­ßen sowie den spa­ni­schen Flair der Mar­ke Cup­ra zu ver­brei­ten,“ so Mar­kus Kug­ler, Geschäfts­füh­rung Feser, Graf & Co. Auto­mo­bil Hol­ding GmbH.

Das ist die Feser-Graf Gruppe

Das tra­di­ti­ons­rei­che Fami­li­en­un­ter­neh­men gehört mit über 2.000 qua­li­fi­zier­ten Mit­ar­bei­tern in 59 Betrie­ben zu den füh­ren­den Auto­mo­bil­han­dels­grup­pen Deutsch­lands und den größ­ten Aus­bil­dungs­be­trie­ben der Regi­on. Als auto­mo­bi­ler Full-Ser­vice-Anbie­ter ver­kauft die Unter­neh­mens­grup­pe rund 60.000 Fahr­zeu­ge pro Jahr und bie­tet einen stän­di­gen Fahr­zeug­be­stand von über 6.000 ver­schie­de­nen Model­len an. Das Pro­dukt­port­fo­lio erstreckt sich über die Kon­zern­mar­ken Audi, Lam­bor­ghi­ni, Seat, Cup­ra, Ško­da, Volks­wa­gen, Volks­wa­gen Nutz­fahr­zeu­ge, Por­sche (Ser­vice) sowie Jagu­ar, Land Rover, Renault, Dacia, Kia, Hyun­dai und die Motor­rad­mar­ken Duca­ti und Triumph.