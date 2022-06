Für Anfän­ger und Einsteiger

Der Ver­ein Pfer­de­part­ner Fran­ken e.V. bie­tet einen „Lan­gen Aus­ritt – geführt (mit Mar­le­ne) Anfän­ger und Ein­stei­ger“ am Sonn­tag, 24. Juli 2022 an. In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt es:

Wir tref­fen uns um 15:00 Uhr am Stall, machen gemein­sam unse­re Pfer­de fer­tig und star­ten dann zu einem tol­len lan­gen Aus­ritt. Das Ende ist ca. um 17:30 Uhr.

Infos und Anmel­dung unter reitstunden@​pferdepartner-​franken.​de

Wei­te­re Infos unter http://​www​.pfer​de​part​ner​-fran​ken​.de/