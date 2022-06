In den Pfingst­fe­ri­en müs­sen drin­gend not­wen­di­ge Arbei­ten an der Strom­ver­tei­lung im Sport­zen­trum vor­ge­nom­men wer­den. Die Ver­wal­tung des Sport­am­tes ist daher vom 7. bis 10. Juni 2022 geschlos­sen. Die Mitarbeiter/​innen sind in die­ser Zeit nur per E‑Mail über die Post­fach­adres­se sportamt@​stadt.​bayreuth.​de erreich­bar. Das Sport­zen­trum ist wegen die­ser Arbei­ten wäh­rend der gesam­ten Pfingst­fe­ri­en geschlossen.