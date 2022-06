Der Ver­ein Pfer­de­part­ner Fran­ken e.V. bie­tet in Bau­nach einen Grund­kurs für Kin­der ab 6 Jah­ren an. Der Start ist am Sonn­tag, 3. Juli 2022.

In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt es:

Wir arbei­ten an vier auf­ein­an­der auf­bau­en­den Ter­mi­nen in Kleingruppen:

• spie­le­risch und kind­ge­recht die Pfer­de­welt entdecken

• Grund­la­gen im Umgang und der Pfle­ge erlernen,

festi­gen und vertiefen

• Erste Übun­gen mit und auf dem Pferd

Grund­kurs ab 6 Jah­ren: Näch­ster Start: 03. Juli 2022 (bei aus­rei­chen­der Anzahl von Anmel­dun­gen), Ein­hei­ten jeweils 120 Minu­ten, 225€ Kom­plett­preis mit Unterlagen

Info und Anmel­dung unter reitstunden@​pferdepartner-​franken.​de und unter http://​www​.pfer​de​part​ner​-fran​ken​.de/