Rück­blick: Die ersten drei Auf­la­gen um den Kauf­land Soc­cer Cup in Bay­ern waren ein vol­ler Erfolg: Acht­zehn Tur­nie­re – über 200 Mann­schaf­ten und jede Men­ge Spaß, Span­nung, Team­geist, Emo­tio­nen und ein abwechs­lungs­rei­ches Rah­men­pro­gramm. Das waren die drei Premieren-Turniere

des Kauf­land Soc­cer Cups für U11-Junio­ren! Nach­dem die Teil­neh­mer-Plät­ze die letz­ten Jah­re inner­halb von weni­gen Stun­den ver­grif­fen waren, erfolgt nun dank Kauf­land eine Aus­wei­tung der Turnier-Serie:

Sie­ben Bezirks­vor­run­den à 16 (2021 acht) Mann­schaf­ten (ein Tur­nier pro Bezirk)

das gro­ße Lan­des­fi­na­le mit den 14 (2021 sie­ben) besten Teams der Vor­run­den, dem Aus­rich­ter und einem Wild-Card Verein

DER KAUF­LAND SOC­CER CUP 2022

02. Juli: Ober­fran­ken – SV Dörfleins

03. Juli: Unter­fran­ken – SV Dörfleins

DIE FAK­TEN ZUM KAUF­LAND SOC­CER CUP FÜR U11-JUNIO­REN/IN­NEN

 Klein­feld­tur­nier mit 6 Feld­spie­lern plus Torwart

 Die bei­den Erst­platz­ier­ten je Vor­run­de qua­li­fi­zie­ren sich direkt fürs Finale

 Viel­fäl­ti­ges Rah­men­pro­gramm rund um das Turnier

 Attrak­ti­ve Prei­se für die gan­ze Mannschaft

 Kei­ner geht leer aus, Prei­se schon bei Teilnahme

KAUF­LAND SOC­CER-CUP ALS FAMILIENTAG

Im Vor­der­grund der bei­den Tur­nie­re steht neben dem sport­li­chen Wett­kampf, ein­deu­tig der Fuß­ball-Spaß für die Kids. Aber auch für mit­ge­rei­ste Fans, Zuschau­er und Eltern bie­ten Kauf­land und der BFV ein bun­tes Rah­men­pro­gramm. Vie­le Event­mo­du­le wie Tor­wand­schie­ßen, Speed Kick, Hüpf­burg und ein Dribb­ling Par­cours sor­gen für jede Men­ge Spaß bei Groß und Klein. Dane­ben küm­mern sich die Aus­rich­ter­ver­ei­ne für die Ver­pfle­gung der ange­rei­sten Mann­schaf­ten und Zuschau­er. Ein span­nen­der und kurz­wei­li­ger Fuß­ball­tag für die gan­ze Fami­lie ist also garantiert.

DIE BFV-SOZI­AL­STIF­TUNG FREUT SICH ÜBER JEDES TOR

Bei allen acht Tur­nie­ren lohnt sich eine offen­si­ve Spiel­wei­se dop­pelt, denn Kauf­land spen­det pro erziel­tem Tref­fer 10 Euro für die BFV-Sozi­al­stif­tung. Somit wer­den direkt Ver­ei­ne und Ver­eins­mit­glie­der in Not­si­tua­tio­nen unter­stützt. Nicht nur die Sie­ger­mann­schaf­ten freu­en sich daher

über vie­le Tref­fer beim Kauf­land Soc­cer Cup. So kam bei der ver­gan­ge­nen Auf­la­ge ins­ge­samt ein Betrag in Höhe von 4790 Euro zusam­men. Und Kauf­land ließ es sich nicht neh­men auf 10.000 Euro auf­zu­stocken. Nimmt man die 20.000 Euro aus den bei­den ersten Auf­la­gen dazu, erspiel­ten die Kids mit freund­li­cher Unter­stüt­zung von Kauf­land 30.000 Euro. Mit dem Geld unter­stützt die BFV-Sozi­al­stif­tung unver­schul­det in Not gera­te­ne Mit­glie­der der baye­ri­schen Fuß­ball­fa­mi­lie und sozia­le Fußball-Projekte.

ZEIT­PLAN

 Bis 9.15 Uhr: Anrei­se der Mannschaften

 9.45 Uhr: Offi­zi­el­le Tur­nie­reröff­nung & Vor­stel­lung der Mannschaften

 10 Uhr: Turnierbeginn

 13.15 Uhr: Final- und Platzierungsspiele

 16.15 Uhr: Finale

 16.30 Uhr: Siegerehrung