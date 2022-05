Vom 17. bis 19. Juni 2022 fin­det in Kulm­bach das Spar­tan Race Trifec­ta Wee­kend statt. Beim welt­weit größ­ten Hin­der­nis­lauf wer­den Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus aller Her­ren Län­der in Kulm­bach erwar­tet. Knapp 3.000 Anmel­dun­gen lie­gen für die drei ver­schie­de­nen Ren­nen „Sprint“, „Super“ und „Beast“ bereits vor.

Ein der­ar­ti­ges Event ist natür­lich mit Ein­grif­fen in die Infra­struk­tur ver­bun­den. Da sich der Start der Lauf­strecke am Markt­platz befin­det, kann am Sams­tag, den 18.06.2022 kein Wochen­markt statt­fin­den. Ab 22.06.2022 fin­det der Wochen­markt wie­der wie gewohnt mitt­wochs und sams­tags auf dem Markt­platz statt.

Der EKU-Platz ist Ver­an­stal­tungs­are­al, hier fin­det unter ande­rem der Ziel­ein­lauf statt und auch die Gala­xy-Par­ty am Sams­tag­abend wird dort abge­hal­ten. Auf­grund der Auf- und Abbau­ar­bei­ten ist der EKU-Platz ab Mon­tag, den 13.06.2022 bis ein­schließ­lich Mon­tag, den 20.06.2022 kom­plett gesperrt.

Auch im Bereich der Buch­bin­der­gas­se, der Fischer­gas­se, der Spi­tal­gas­se, der Sut­te, des Markt­plat­zes und der Obe­ren Stadt muss mit Behin­de­run­gen bzw. Sper­run­gen gerech­net wer­den. Die kon­kre­te ver­kehrs­recht­li­che Anord­nung wird recht­zei­tig bekannt­ge­ge­ben. Wer an die­sem Wochen­en­de in die Stadt möch­te, wird ange­hal­ten, direkt am Fest­platz Schwe­den­steg zu par­ken. Das Park­haus Bastei­ga­s­se und die Tief­ga­ra­ge sind eben­falls geöff­net, aller­dings ist die Ein- und Aus­fahrt zur Tief­ga­ra­ge hin­ter der Stadt­hal­le gesperrt.

Ziel ist es, die Sper­run­gen in den Abend­stun­den auf ein Mini­mum zu redu­zie­ren, zu den Haupt­zei­ten der Ren­nen sind Sper­run­gen aber unver­meid­bar. Wir bit­ten bereits heu­te um Verständnis.