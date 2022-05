Foto­be­gei­ster­te, Hob­by­knip­ser und Krea­ti­ve auf­ge­passt: Der Land­kreis Bam­berg sucht die schön­sten Moti­ve aus unse­rer Heimat

Im Jubi­lä­ums­jahr zum 50-jäh­ri­gen Jubi­lä­um der Land­kreis­ge­biets­re­form ver­an­stal­tet das Land­rats­amt Bam­berg einen Foto­wett­be­werb. Unter dem Mot­to „Unse­re Hei­mat – So schön ist der Land­kreis Bam­berg “ sind die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer auf­ge­ru­fen, tol­le Schnapp­schüs­se unse­rer Regi­on mit ihren Kame­ras fest­zu­hal­ten. Unse­re Regi­on hat viel zu bie­ten, was sich per­fekt in Sze­ne set­zen lässt. Mit dem Foto­wett­be­werb wol­len wir die­se Viel­fäl­tig­keit unse­res Land­krei­ses dar­stel­len. Wir freu­en uns auf krea­ti­ven Ideen“, lädt Land­rat Johann Kalb zum Mit­ma­chen ein.

Ob tou­ri­sti­sches Wahr­zei­chen oder ver­steck­tes Klein­od, ob Som­mer oder Win­ter, ob vom Boden oder aus der Luft – gefragt sind Auf­nah­men von unver­gess­li­chen Momen­ten, nach­hal­ti­gen Begeg­nun­gen, prä­gen­den Gebäu­den und Land­schaf­ten zu allen Jah­res­zei­ten und natür­lich aus dem Bam­ber­ger Land. Viel­leicht haben Sie auch schon das per­fek­te Foto in Ihrem Archiv und müs­sen nur ein biss­chen suchen.

Tol­le Prei­se warten

Eine Jury wählt nach Ablauf der Ein­sen­de­frist die schön­sten Moti­ve aus und ver­gibt die Prei­se an die Gewin­ne­rin­nen und Gewinner:

1. Preis: 500 Euro

2. Preis: 300 Euro

3. Preis: 200 Euro

Die Geld­prei­se wer­den von der Spar­kas­se Bam­berg gespen­det. Herz­li­chen Dank dafür!

Außer­dem war­tet noch ein wei­te­res High­light: Die drei Gewin­nermo­ti­ve wer­den im Jah­res­ka­len­der des Land­krei­ses Bam­berg für 2023 abge­druckt. Zudem erhal­ten alle Teil­neh­men­den, deren Fotos eben­falls für den Kalen­der aus­ge­wählt wur­den, einen Aner­ken­nungs­preis in Höhe von 50 Euro – eben­falls eine Spen­de der Spar­kas­se Bamberg.

Des­halb als klei­ner Hin­weis: Behal­ten Sie alle Jah­res­zei­ten im Blick!

Die Teil­nah­me

Über unse­re www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​f​o​t​o​w​e​t​t​b​e​w​erb kön­nen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bis zu drei Bil­der hochladen.

Ein­sen­de­schluss ist Frei­tag, 23. Sep­tem­ber 2022. Bil­der, die danach ein­ge­sen­det wer­den, kön­nen nicht berück­sich­tigt werden.

Die Fotos müs­sen fol­gen­de Anfor­de­run­gen erfüllen:

Bild­be­schrei­bung des Motivs/​der Moti­ve: Was ist zu sehen und war­um zeigt das Foto „unse­re Hei­mat“ und macht die­se so ein­zig­ar­tig schön? (zwei bis drei Sätze)

Urhe­ber und des­sen Kon­takt­da­ten müs­sen genannt sein (Vor- und Nach­na­me, kein Pseud­onym, Anschrift, Tele­fon­num­mer, Mail)

Auf­lö­sung von min­de­stens 3000 x 2000 Pixeln

Bild­dich­te von 150 dpi

Als Datei­for­mat ist jpg vorgegeben

Datei­grö­ße maxi­mal 5 Megabyte

Die Fotos dür­fen weder Was­ser­zei­chen noch Signet enthalten.

Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bestä­ti­gen, dass sie die Urhe­ber der jewei­li­gen Bil­der sind und unein­ge­schränkt über die Nut­zungs­rech­te an den Bil­dern ver­fü­gen. Die Rech­te an den ein­ge­reich­ten Fotos ver­blei­ben bei den jewei­li­gen Urhe­bern. Mit der Teil­nah­me am Wett­be­werb hält das Land­rats­amt Bam­berg jedoch ein unwi­der­ruf­li­ches, ein­fa­ches, unbe­fri­ste­tes Nut­zungs­recht an den Fotos.

Die aus­führ­li­chen Teil­nah­me­be­din­gun­gen sowie die Hin­wei­se auf Urhe­ber­recht und Daten­schutz, die im Zuge des Foto­wett­be­werbs gel­ten, ste­hen Ihnen zum Down­load zur Ver­fü­gung: Teil­nah­me­be­din­gun­gen Foto­wett­be­werb 50 Jah­re Land­kreis Bam­berg (PDF, 150KB)