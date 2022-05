Fakul­tä­ten Infor­ma­tik und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten: Info- und Bewer­ber­tag für Stu­di­en­in­ter­es­sier­te und Unentschlossene

Die Fakul­tä­ten Infor­ma­tik und Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten der Hoch­schu­le Hof ver­an­stal­ten am Mitt­woch, 8. Juni 2022 von 14.00 bis 17.00 Uhr einen Info­tag für alle Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten am Cam­pus Hof. Dabei haben die Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Mög­lich­keit die Stu­di­en­gän­ge sowie die Räum­lich­kei­ten der Hoch­schu­le, stu­den­ti­sche Initia­ti­ven, Mit­stu­die­ren­de und Leh­ren­de kennenzulernen.

Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, die sich für das Win­ter­se­me­ster 2022 bewor­ben und bereits die Zusa­ge erhal­ten, den Stu­di­en­platz aber noch nicht final ange­nom­men haben, bekom­men am Sams­tag, 02. Juli 2022 von 10.00 bis 14.00 Uhr (Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten) und Mitt­woch, 27. Juli 2022 von 14.00 bis 17.00 Uhr (Infor­ma­tik) zusätz­lich bei einem Bewer­ber­tag die Chan­ce, sich von der Hoch­schu­le Hof zu überzeugen.

Info­tag der Fakul­tät Infor­ma­tik, REHAU Audi­max B 023

Das Pro­gramm beginnt um 14.00 Uhr mit einer aus­führ­li­chen Vor­stel­lung der vier Bache­lor­stu­di­en­gän­ge Infor­ma­tik, Medi­en­in­for­ma­tik, Wirt­schafs­in­for­ma­tik und Mobi­le Com­pu­ting im REHAU Audi­max B 023. Zeit­gleich zur Prä­senz­ver­an­stal­tung wer­den die Vor­trä­ge über Zoom online gestreamt, sodass auch Inter­es­sier­te, die kei­ne Mög­lich­kei­ten haben vor Ort zu sein, teil­neh­men können.

Im Anschluss folgt eine Füh­rung durch die hoch­mo­der­nen Rech­ner­la­bo­re der Fakul­tät Infor­ma­tik und ein Rund­gang über den Campus.

Natür­lich haben alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher auch die Chan­ce mit Stu­die­ren­den der ver­schie­de­nen Stu­di­en­gän­ge ins Gespräch zu kom­men. Nicht nur, um noch offe­ne Fra­gen zum Stu­di­um zu klä­ren, son­dern auch, um die stu­den­ti­schen Initia­ti­ven ken­nen­zu­ler­nen. So wie die erst kürz­lich neu ins Leben geru­fe­ne eSports-Com­mu­ni­ty Hof, die an bei­den Tagen zum gemein­sa­men „Zocken“ in die Hoch­schu­le ein­lädt. Auch die Stu­di­en­gan­glei­te­rin­nen und ‑lei­ter freu­en sich über Fra­gen und füh­ren durch den Infonachmittag.

Um Anmel­dung wird gebe­ten unter: https://​www​.hof​-uni​ver​si​ty​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​f​a​k​u​l​t​a​e​t​e​n​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​k​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​k​-​s​t​u​d​i​e​r​e​n​/​o​n​l​i​n​e​a​n​m​e​l​d​u​n​g​-​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​t​a​g​-​d​e​r​-​f​a​k​u​l​t​a​e​t​-​i​n​f​o​r​m​a​t​i​k​.​h​tml

Info­tag der Fakul­tät Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten, B 007/009

Eben­falls um 14.00 Uhr star­tet die Fakul­tät Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten mit all­ge­mei­nen Infor­ma­tio­nen rund um ihr Stu­di­en­an­ge­bot. Kurz-Vor­le­sun­gen geben kon­kre­te Ein­blicke in mög­li­che Stu­di­en­in­hal­te, Labor-Besich­ti­gun­gen und Rund­gän­ge durch die Hoch­schu­le run­den das Pro­gramm ab.

Die Stu­di­en­gan­glei­te­rin­nen und ‑lei­ter ste­hen sowohl den Stu­di­en­in­ter­es­sier­ten, als auch deren Eltern und Ange­hö­ri­gen mit Rat und Tat zur Sei­te. Wer sich noch sehr unsi­cher in der Hoch­schu­le Hof- Uni­ver­si­ty of App­lied Sci­en­ces Wahl sei­nes Stu­di­ums ist, ist ein­ge­la­den am Work­shop „Kom­pe­tenz-Boo­ster“ (Teil­neh­mer­zahl begrenzt) teil­zu­neh­men, bei dem die indi­vi­du­el­len, eige­nen Stär­ken ermit­telt werden.

Zudem prä­sen­tiert die Fakul­tät ihren neu­en Bache­lor­stu­di­en­gang Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten modu­lar, der mit den Stu­di­en­rich­tun­gen Maschi­nen­bau, Wirt­schafts­in­ge­nieur­we­sen, Werk­stoff­tech­nik, Elek­tro­tech­nik und Umwelt­tech­nik zum Win­ter­se­me­ster star­tet. Der deutsch­land­weit ein­zig­ar­ti­ge Stu­di­en­gangs­Ge­ne­ra­tor, mit dem sich Stu­di­en­in­ter­es­sier­te künf­tig ihren ganz per­sön­li­chen Stu­di­en­gang aus 156 ver­schie­de­nen Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten zusam­men­stel­len kön­nen, kann von den Besu­che­rin­nen und Besu­chern wäh­rend des Info­nach­mit­tags aus­pro­biert werden.

Die Hoch­schu­le freut sich auf zahl­rei­che Studieninteressierte!