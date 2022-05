Vor­sin­gen am Don­ners­tag, 02. und Frei­tag, 03. Juni 2022

Der Extrachor des Lan­des­thea­ters Coburg, der den Opern­chor bei aus­ge­wähl­ten Pro­duk­tio­nen sze­nisch wie musi­ka­lisch unter­stützt, sucht

ab sofort enga­gier­te Mitsänger*innen. Vor­aus­set­zun­gen sind Musi­ka­li­tät, eine gute und gesun­de Stim­me sowie die Kom­pe­tenz, Noten zu

lesen. Ein Musik­stu­di­um bzw. die Fähig­keit, ein Instru­ment zu spie­len sind wün­schens­wert aber kei­ne Voraussetzung.

Wor­auf sich Interessent*innen freu­en kön­nen, weiß Chor­lei­ter Mikko Sidoroff: „Unser Extrachor ist ein net­tes und enga­gier­tes Ensemble,

das Spaß dar­an hat, gemein­sam zu musi­zie­ren. Neben der sze­ni­schen Arbeit, ist die Stimm­bil­dung ein wich­ti­ger Teil unse­rer Proben.

Das Thea­ter bie­tet einen guten Rah­men, groß­ar­ti­ge Mei­ster­wer­ke zusam­men mit pro­fes­sio­nel­len Musiker*innen zu erarbeiten.“

Am Don­ners­tag, den 02. Juni 2022 sowie am Frei­tag, den 03. Juni 2022 fin­den abends Vor­sin­gen für Inter­es­sier­te in den Pro­be­räu­men des Thea­ters statt.

Bewerber*innen wer­den gebe­ten, ein Lied mit Beglei­tung vor­zu­be­rei­ten. Den genau­en Ort und die Uhr­zeit erfährt man bei der Anmel­dung. Diese

erfolgt über den Chor­lei­ter Mikko Sidoroff: msidoroff@​gmail.​com.