Kna­ben 15 Nord­li­ga 2: Baur SV – TC Veste Coburg 0:6

Chan­cen­los waren die Kna­ben gegen ihre Gäste aus Coburg. Jakub Fischer, Ser­kan Biyik­li, John Hei­nisch und Mari­us Drenk­hardt konn­ten sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel ihren Geg­nern nur wenig ent­ge­gen­set­zen und ver­lo­ren ihre Matches jeweils klar.

Klein­feld U9 Nord­li­ga 1: TC GW Bay­reuth – Baur SV 6:15

Auch im Rück­spiel konn­ten die Jüng­sten des Baur SV wie­der einen Sieg gegen den TC Grün-Weiß Bay­reuth ein­fah­ren. In den Ein­zeln waren Eli­as Sta­si­uk und Leon Dietz in bei­den Sät­zen klar über­le­gen. Emil Beu­er­le hol­te in einem knap­pen Spiel einen Satz nach Hau­se, wäh­rend Marie Krapp­mann gegen ihren Geg­ner nicht viel aus­rich­ten konn­te. Im Dop­pel zeig­te das Baur SV Team wie­der sei­ne Über­le­gen­heit und ent­schied bei­de Par­tien für sich. Auch in der Moto­rik konn­te das Quar­tett die Über­hand behal­ten und mach­te den Sieg perfekt.

Mixed 18 Nord­li­ga 1: Baur SV – TC WR Coburg 1:5

Das Mixed Team muss­te sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de mit einer kla­ren Aus­wärts­nie­der­la­ge abfin­den. Ledig­lich Lia Meindl­schmidt konn­te mit ihrem kla­ren Ein­zel­er­folg einen Punkt für das Baur SV Team holen, in allen ande­ren Par­tien muss­ten ihre Mann­schafts­kol­le­gen Fur­kan Biyik­li, Dani­el Twardz­ik und Ame­lie Dötschel deut­lich in zwei Sät­zen das Nach­se­hen haben.

Junio­ren 18 Nord­li­ga 1: Baur SV – TC Hof 5:1

Auch in ihrem zwei­ten Spiel blei­ben die Junio­ren auf Erfolgs­kurs und holen sich einen kla­ren Heim­sieg. Juli­an Win­ter, Tim Knäb­lein und Maxi­mi­li­an Schwarz­mei­er schlu­gen ihre Geg­ner jeweils klar in zwei Sät­zen, ledig­lich Tizi­an Wag­ner war sei­nem Geg­ner unter­le­gen. Auch in den Dop­peln behielt das Baur SV Team die Über­hand und gin­gen aus bei­den Par­tien sieg­reich hervor.

Her­ren Nord­li­ga 5: Baur SV III – TSV Neu­ken­roth 3:3

In einer von Match­tie­breaks gepräg­ten Begeg­nung hol­ten sich die drit­ten Her­ren ein Unent­schie­den gegen die Gäste aus Neu­ken­roth. Im Ein­zel muss­ten sich Far­had Win­ter, Johann Fischer und Chri­sti­an Pit­teroff in den Match­tie­break kämp­fen. Hier setz­te sich am Ende nur Far­had Win­ter gegen sei­nen Geg­ner durch, wäh­rend Chri­sti­an Pit­teroff in einem engen Match das Nach­se­hen haben muss­te und Johann Fischer nach einem Kri­mi im drit­ten Satz mit 14:12 unter­lag. Dani­el Twardz­ik an Posi­ti­on 4 hat­te in zwei Sät­zen kei­ne Chan­ce. Im Dop­pel ent­schied Baur SV Teams bei­de Spie­le in zwei Sät­zen für sich und wehr­te die Nie­der­la­ge zu einem Unent­schie­den ab.

Her­ren Lan­des­li­ga 2: TC WB Thur­nau – Baur SV 4:5

Mit ihrem drit­ten Sieg in Fol­ge blei­ben die 1. Her­ren wei­ter unge­schla­gen und ver­tei­di­gen die vor­zei­ti­ge Tabel­len­füh­rung vor dem TSV Mel­ken­dorf. Wie bereits im letz­ten Spiel gab es auch beim Aus­wärts­spiel gegen den TC Weiß-Blau Thur­nau ein Unent­schie­den nach den Ein­zeln. Hier waren erneut David Mra­zek, Ste­fan Kor­nitz­ky und Juli­an Win­ter zuver­läs­si­ge Kon­stan­ten und setz­ten sich über­zeu­gend in kla­ren Zwei-Satz Matches durch. Kevin Monat und Pas­cal Mennel ver­lo­ren bei­de denk­bar knapp im Match­tie­break und auch Dori­an Uhlein muss­te sich nach einer hart umkämpf­ten Par­tie geschla­gen geben. Die für den Sieg ent­schei­den­den Punk­te sicher­ten erneut das Ein­ser- und das Drei­er­dop­pel. Kornitzky/​Winter hat­ten kei­ner­lei Pro­ble­me sich gegen ihre Kon­tra­hen­ten durch­zu­set­zen und ent­schie­den ihre Par­tie klar in zwei Sät­zen für sich. Mrazek/​Mennel hat­ten im 1. Satz noch leich­te Schwie­rig­kei­ten, hol­ten im zwei­ten Satz aber deut­lich auf und sicher­ten sich den Sieg im Match­tie­break. Das Zwei­er­dop­pel mit Monat/​Uhlein ver­pass­te nach den jeweils knapp ver­lo­ren gegan­ge­nen Einz­len auch im Dop­pel den Sieg.

Die Ergeb­nis­se: Höhn L. – Mra­zek 1:6, 0:6, Höhn J. – Kor­nitz­ky 1:6, 1:6; Kolb – Monat 4:6, 6:2, 10:8; Unger – Uhlein 6:4, 7:5; Eck­hardt – Win­ter 2:6, 1:6; Dittrich – Mennel 3:6, 7:5, 10:5; Höhn L./Dittrich – Mrazek/​Mennel 7:5, 3:6, 3:10; Kolb/​Unger – Monat/​Uhlein 6:4, 6:4; Höhn J./Eckhardt – Kornitzky/​Winter 0:6, 2:6.