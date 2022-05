Her­aus­ra­gen­de Ergeb­nis­se bei der Baye­ri­schen Obst­brand­prä­mie­rung 2022

Außer­or­dent­li­che Ehre für die Wey­er­mann® Destil­le­rie: für die her­aus­ra­gen­den Ergeb­nis­se bei der Baye­ri­schen Obst­brand­prä­mie­rung 2022 wur­de die Wey­er­mann® Destil­le­rie mit dem Baye­ri­schen Staats­eh­ren­preis für Edel­bren­ner ausgezeichnet!

Mit die­ser Aus­zeich­nung gehört die Bam­ber­ger Bren­ne­rei zu den zehn besten Edel­bren­nern Bayerns!

Gleich vier Qua­li­täts­pro­duk­te aus der Wey­er­mann® Destil­le­rie konn­ten bei der Baye­ri­schen Obst­brand­prä­mie­rung 2022 über­zeu­gen: der Wey­er­mann® No. 4 Sin­gle Malt Whis­ky, der Wey­er­mann® No. 5 Sin­gle Malt Whis­ky, der Wey­er­mann® One Four­ty Sin­gle Malt Whis­ky und der im Aka­zi­en­fass gereif­te Wey­er­mann® Apfelbrand.

All die­se Edel­brän­de ent­ste­hen hand­werk­lich in der Wey­er­mann® Destil­le­rie unter Zutun bester Rohstoffe.

Die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ger des Staats­eh­ren­prei­ses wur­den auf der Grund­la­ge von ins­ge­samt 546 Pro­dukt­pro­ben ermit­telt, die die Bren­ne­rei­en zur Baye­ri­schen Obst­brand­prä­mie­rung ein­ge­reicht hatten.

Hier­bei wer­den die Edel­brän­de im Zwei­jah­res­tur­nus von der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau und einer Exper­ten­ju­ry nach wis­sen­schaft­li­chen Kri­te­ri­en ana­ly­tisch und sen­so­risch geprüft sowie anony­mi­siert bewertet.

Wey­er­mann® Master Distil­ler Phil­ipp Schwarz wohn­te der Preis­ver­lei­hung des Baye­ri­schen Staats­eh­ren­prei­ses für Edel­bren­ner in Grün­wald bei Mün­chen stell­ver­tre­tend bei und nahm freu­de­strah­lend die Urkun­de von Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber entgegen.

Die Ver­lei­hung des Baye­ri­schen Staats­eh­ren­prei­ses für Edel­bren­ner ist ein zen­tra­les Ele­ment der Initia­ti­ve „Bay­ern Brand – Wir bren­nen für Bay­ern“ des Mini­ste­ri­ums und der drei Klein- und Obst­bren­ner­ver­bän­de der Regio­nen Fran­ken, Lin­dau und Südostbayern.

Mit dem Staats­eh­ren­preis wer­den sowohl das her­aus­ra­gen­de hand­werk­li­che Geschick der Bren­ner als auch die ver­wen­de­ten hoch­wer­ti­gen regio­na­len Roh­stof­fe gewür­digt: hei­mi­sche Obst­sor­ten, die viel­fach von den baye­ri­schen Streu­obst­wie­sen stammen.

Denn durch die Ver­ede­lung von Streu­obst zu Edel­brän­den lei­sten Bren­ner einen wich­ti­gen Bei­trag zum Erhalt der baye­ri­schen Streu­obst­wie­sen und damit zum Schutz der Arten­viel­falt und Erhalt der Kulturlandschaft.