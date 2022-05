An einem Schacht­deckel an der Bai­ers­dor­fer Stra­ße auf Höhe der Kel­ler­gas­se in Klein­see­bach sind ab Diens­tag, 31. Mai kurz­fri­stig Repa­ra­tur­ar­bei­ten erfor­der­lich. Die­se dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, drit­ten Juni an.

Hal­te­stel­len Kel­ler­gas­se und Klein­see­bach Mit­te entfallen

Die Bus­se der Linie 254 kön­nen in die­sem Zeit­raum die Hal­te­stel­len „Klein­see­bach Kel­ler­gas­se“ und „Klein­see­bach Mit­te“ in Fahrt­rich­tung Erlan­gen nicht bedie­nen. Die­se müs­sen lei­der entfallen.