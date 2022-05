„UNI­KAT – Tro­pisch. Musi­ka­lisch. Kuli­na­risch“ – mit die­sem Slo­gan wirbt die Uni Bay­reuth für ihr Som­mer- und Tan­ze­vent am Sams­tag, 16. Juli 2022 (ab 17.00 Uhr) in den Gewächs­häu­sern und der Außen­an­la­ge des Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­tens der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, das die­ses Jahr end­lich wie­der in Prä­senz statt­fin­den kann.

Ein­ge­la­den sind alle Professor*innen, Mitarbeiter*innen und Bürger*innen aus Bay­reuth Stadt und Land, die sich das unver­gess­li­che Som­me­re­vent unter dem Mot­to „Back to the Roots“ auf kei­nen Fall ent­ge­hen las­sen wollen.

Beim roman­ti­schen Spa­zier­gang durch den fest­lich erleuch­te­ten Gar­ten kann man sich von der musi­ka­li­schen Viel­falt und den kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten im tro­pi­schen Flair ver­zau­bern las­sen. Über 70 Künstler*innen und Artist*innen unter­hal­ten auf sechs ver­schie­de­nen Büh­nen die Gäste, wäh­rend fünf Essens­stän­de und zwei Cock­tail­bars für das leib­li­che Wohl sorgen.

Zu den viel­fäl­ti­gen Unter­hal­tungs­an­ge­bo­ten gehö­ren u. a. Body­pain­ting, ein Sal­sa-Kurs, Koli­bri Mal-Work­shop, ein Foto­spie­gel und eine Bastel­ecke für Groß und Klein. Künstler*innen der Lui­sen­burg Fest­spie­le, wer­den mit ihren far­ben­fro­hen Kostü­men für fröh­li­che Farb­tup­fer im Gelän­de des ÖBG sor­gen und geben bezau­bern­de Foto­mo­ti­ve ab.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 16.07.2022, Beginn: 17.00 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Öko­lo­gisch-Bota­ni­scher Gar­ten der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Soll­te das Wet­ter nicht so opti­mal sein, wird die Ver­an­stal­tung kom­plett in die Gewächs­häu­ser ver­legt, die dann bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den zum Beben gebracht werden.

Die Ein­tritts­kar­ten kostet für Voll­zah­ler 24,00 Euro, nur für Uni-Mitarbeiter*innen ermä­ßigt 21,60 Euro, für Schüler*innen und Stu­die­ren­de 12,00 Euro. (Nach­weis erforderlich!)

Online-Tickets für das UNI­KAT 2022 sind hier erhält­lich: https://www.unikat.uni-bayreuth.de/de/03—Tickets/index.html

oder bei fol­gen­den Vorverkaufsstellen: