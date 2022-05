In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Autofahrer/​innen auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Bres­lau­stra­ße: Die Bres­lau­stra­ße wird ab Mon­tag, 30. Mai, bis Anfang Dezem­ber wegen Lei­tungs­ver­le­gung und Stra­ßen­bau­ar­bei­ten abschnitts­wei­se voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr wird jeweils bis zur Bau­stel­le ermöglicht.

Juli­us-Knie­se-Stra­ße: Die Juli­us-Knie­se-Stra­ße wird im Bereich der Haus­num­mer 1 vom 31. Mai bis 10. Juni voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Bau­stel­le hin mög­lich. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.

Him­mel­kron­stra­ße: Die Him­mel­kron­stra­ße (bereits wegen Kanal­bau­ar­bei­ten gesperrt) wird ab Mitt­woch, 1. Juni, bis Frei­tag, 3. Juni, asphal­tiert. Dabei muss die Him­mel­kron­stra­ße im Bereich zwi­schen Mera­ni­er­ring und Kulm­ba­cher Stra­ße auf der gesam­ten Län­ge voll­stän­dig gesperrt wer­den. Die Umlei­tung führt wie bis­her stadt­ein­wärts aus Rich­tung Kulm­bach kom­mend über die Kulm­ba­cher Stra­ße, Dr.-Würzburger-Straße und Mera­ni­er­ring bzw. umgekehrt.

Bernecker Stra­ße: Die Bernecker Stra­ße und die Albrecht-Dürer-Stra­ße wer­den ab Diens­tag, 7. Juni, bis Frei­tag, 10. Juni, im Bereich zwi­schen der Ein­mün­dung Königs­berg­stra­ße und der Rie­dels­ber­ger Brücke neu asphal­tiert. In die­sem Zusam­men­hang muss der stadt­ein­wärts fah­ren­de Ver­kehr kom­plett und für den stadt­aus­wärts fah­ren­den Ver­kehr eine Fahr­spur gesperrt wer­den, so dass der Bau­stel­len­be­reich nur stadt­aus­wärts über eine Fahr­spur befah­ren wer­den kann. Stadt­ein­wärts wird der Ver­kehr aus Rich­tung Gro­ßer Krei­sel kom­mend über die Hoch­brücke, Theo­dor-Schmidt-Stra­ße, Rie­din­ger­stra­ße, Hofer Stra­ße, Mei­ster­sin­ger­stra­ße, Nord­ring, Hin­den­burg­stra­ße und Hohen­zol­lern­ring umge­lei­tet. Wäh­rend die­ser Maß­nah­me wird die Bernecker Stra­ße (aus Rich­tung St. Geor­gen kom­mend) im Ein­mün­dungs­be­reich zur Albrecht-Dürer-Stra­ße gesperrt, so dass die Bernecker Stra­ße ab der Ein­mün­dung Eger­län­der Stra­ße zur Sack­gas­se erklärt wer­den muss.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch im Inter­net unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.