Was macht mein Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt? – Auf­ga­ben des Land­krei­ses zum Jubi­lä­ums­jahr kind­ge­recht erklärt

Zum Jubi­lä­ums­jahr hat der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt das Büch­lein „Was macht mein Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt?“ erstellt. Mit ein­fa­chen Wor­ten bekom­men Kin­der einen Ein­blick in den Wir­kungs­kreis von Land­rat und Land­kreis: Bei einer Fahr­rad­tour mit Land­rat Alex­an­der Tritt­hart erfah­ren Sel­ma und ihre Freun­de Span­nen­des über die Auf­ga­ben eines Land­krei­ses. Von der Müll­de­po­nie bis hin zum Betrei­ben von Bus­li­ni­en und Kran­ken­häu­sern – die Kin­der ler­nen vie­le Auf­ga­ben ken­nen, um die sich ein Land­kreis küm­mern muss. Und natür­lich erklärt der Land­rat ihnen auch, woher der Land­kreis das Geld für sei­ne Auf­ga­ben bekommt, und wie der Land­rat oder die Land­rä­tin gewählt wird und was der Kreis­tag macht: „Das Büch­lein zeigt in kind­ge­rech­ten und lie­be­vol­len Illu­stra­tio­nen bei­spiel­haft auf, wie wich­tig die Arbeit von Land­rat und Kreis­tag für das Leben der Men­schen vor Ort ist,“ sagt Land­rat Alex­an­der Tritthart.

Die Grund­schu­len im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt bekom­men die Mög­lich­keit, für die drit­ten Klas­sen je einen Klas­sen­satz des Wis­sens­hef­tes „Was macht mein Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt?“ beim Land­rats­amt zu bestel­len. Der Land­kreis stellt die Hef­te kosten­los für den geziel­ten Ein­satz im Unter­richt zur Ver­fü­gung. Land­rat und das Team der Öffent­lich­keits­ar­beit begrü­ßen es sehr, wenn die Grund­schu­len von dem Ange­bot Gebrauch machen und der Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt zum Jubi­lä­ums­jahr nun auch Teil des Unter­richts wird. Das Büch­lein hat eine Auf­la­ge von 4.000 Stück.

Das Land­kreis-Büch­lein zum Blät­tern sowie alle Infor­ma­tio­nen und Ver­an­stal­tun­gen zum Jubi­lä­ums­jahr gibt es dane­ben auch online unter

https://​www​.erlan​gen​-hoech​stadt​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​5​0​-​j​a​h​r​e​-​e​rh/