Das Impf­zen­trum in Kro­nach bie­tet mit sei­nen mobi­len Impf­teams auch in der kom­men­den Woche wie­der ein umfang­rei­ches Impf­an­ge­bot an.

Nach­ste­hend ein Über­blick über die näch­sten Impfangebote:

Mobi­le Impf­teams (ohne Termin)

Diens­tag, 31.05., von 10:30 bis 12:30 Uhr

Bei­kheim, Dorfplatz

Diens­tag, 31.05., von 14 bis 16 Uhr

Tüschnitz, Mehrzweckhaus

Mitt­woch, 01.06., von 10:30 bis 12:30 Uhr

Fisch­bach, Feuerwehrhaus

Mitt­woch, 01.06., von 14 bis 16 Uhr

Höf­les, Jugendheim

Don­ners­tag, 02.06., von 12 bis 18 Uhr

Teu­schnitz, Park­platz Fri­sche-Markt Neubauer

Sams­tag, 04.06., von 10 bis 16 Uhr

Mit­witz, Park­platz Edeka-Markt

Impf­zen­trum

Wer im Kro­nacher Impf­zen­trum eine Coro­na-Imp­fung erhal­ten möch­te, kann einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Es besteht jedoch auch die Mög­lich­keit, an fol­gen­den Tagen ein­fach (ohne Ter­min) vorbeizukommen:

Diens­tag, 31.05., von 8 bis 19 Uhr

Mitt­woch, 01.06., von 8 bis 19 Uhr

Frei­tag, 03.06., von 8 bis 19 Uhr

Sams­tag, 04.06., von 8 bis 15 Uhr

Nova­vax-Imp­fung

Imp­fun­gen mit dem Impf­stoff von Nova­vax wer­den wei­ter­hin frei­tags ab 13 Uhr durch­ge­führt. Zur bes­se­ren Plan­bar­keit wird hier um eine Ter­min­ver­ein­ba­rung gebeten.

Kin­der­imp­fung

Die Mög­lich­keit, Kin­der im Alter von fünf bis elf Jah­ren imp­fen zu las­sen, besteht im Impf­zen­trum Kro­nach jeweils don­ners­tags zwi­schen 14 und 18 Uhr. Hier­zu ist ein Ter­min nicht zwin­gend erfor­der­lich. Alter­na­tiv besteht wei­ter­hin die Mög­lich­keit, vor­ab einen Ter­min per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de oder Tele­fon (09261 678–666) zu vereinbaren.

Wege zum Impftermin