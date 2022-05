Göß­wein­stein (tw): Fer­di­nand Hasel­mei­er als Spre­cher der Inter­es­sen­ge­mein­schaft „IG Zukunft Rat­haus Göß­wein­stein“ lädt am Mitt­woch, 8. Juni die gesam­te Bevöl­ke­rung zu einer Info­ver­an­stal­tung zur Ein­lei­tung eines Bür­ger­be­geh­rens unter dem Mot­to; „Rat­haus in das Pfarr­haus, nein Dan­ke“ in das Café´Greif, in Göß­wein­stein herz­lich ein. Beginn ist um 19:30 Uhr Ab kom­men­den Mon­tag, 30 Mai, kön­nen dazu auch erste Infor­ma­tio­nen auf der eigens dafür neu geschaf­fe­nen Web­sei­te www​.pre​sti​ge​bau​-nein​-dan​ke​.de abge­ru­fen wer­den. Auf Ihren Besuch und Teil­nah­me freut sich die IG Zukunft Rat­haus Gößweinstein.“

Fer­di­nand Hasel­mei­er, IG-Sprecher