Wich­ti­ge Rad- und Wege­ver­bin­dung wur­de neu errichtet

Der Pio­nier­steg, eine wich­ti­ge Rad- und Wege­ver­bin­dung für Eber­mann­stadt, wur­de jetzt neu errich­tet. In einer Pres­se­mit­tei­lung heißt es dazu:

Am Mon­tag­mor­gen, den 23. Mai, wur­de das neue Brücken­bau­werk, als Ersatz für den in die Jah­re gekom­me­nen „Pio­nier­steg“, mit einem Schwer­last­kran auf die Brücken­auf­la­ger gesetzt. Die Metall­kon­struk­ti­on mit einer Län­ge von 20 Metern und einem Gewicht von rund sechs Ton­nen, wur­de von der Metall­bau­fir­ma Mühl­bau­er mit Gelän­der und Belag kom­plett vor­ge­fer­tigt und in aller Früh an der B 470 zur Mon­ta­ge bereitgestellt.

Nach­dem der Schwer­last­kran auf­ge­stellt war, wur­de die Brücke inner­halb von fünf Minu­ten über die Wie­sent geho­ben. Die für alle Pro­jekt­be­tei­lig­ten span­nend­ste Fra­ge war, ob der Brücken­über­bau auf die Auf­la­ger pas­sen wür­de. In den Brücken­fun­da­men­ten sind für die Auf­nah­me des Über­baus 15 cm brei­te Aus­spa­run­gen vor­ge­se­hen, in die die an der Unter­sei­te mon­tier­ten Stahl­bol­zen gesenkt wer­den müs­sen. Also hat­te man auf bei­den Sei­ten nur ca. sie­ben Zen­ti­me­ter Spiel­raum. Schnell zeig­te sich, dass die Bau­fir­ma Diersch und die Stahl­bau­fir­ma Mühl­bau­er gan­ze Arbeit gelei­stet hat­ten – nach zen­ti­me­ter­ge­nau­er Arbeit des Kran­füh­rers und Fein­ju­stie­rung durch die Mon­teu­re auf bei­den Sei­ten der Brücke, senk­te sich das Bau­teil pass­ge­nau auf die Fundamente.

Damit ist die Bau­maß­nah­me aber noch nicht abge­schlos­sen. Die Her­stel­lung Ram­pe zur bar­rie­re­frei­en Nut­zung, die Beton­ar­bei­ten für eine Trep­pe, die Gelän­der an den Auf­gän­gen zur Brücke sowie die Wie­der­her­stel­lung der Wege­füh­rung und der Flä­che für die Bau­stel­len­ein­rich­tung sind Arbei­ten, die noch bis Ende Juni andau­ern wer­den. Damit liegt die Maß­nah­me genau im Zeit­plan. Ob der bis­he­ri­ge Name „Pio­nier­steg“ bleibt oder der Steg einen neu­en Namen bekommt, dar­über soll in einer der näch­sten Sit­zung bera­ten werden.

Und dann steht einer Ein­wei­hung der neu­en Brücke eigent­lich nichts mehr im Weg.