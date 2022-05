Robert Rai­mund als Bezirks­vor­sit­zen­der im BDS Ober­fran­ken bestätigt

Bezirks­ver­samm­lung des BDS Ober­fran­ken als erste Prä­senz­ver­an­stal­tung 2022 in den Räum­lich­kei­ten vom Fich­tel­ge­birgs­hof in Him­mel­kron. Alle Wahl­er­geb­nis­se einstimmig.

„Es freut mich, end­lich wie­der in Prä­senz die seit lan­gem anste­hen­de Bezirks­ver­samm­lung durch­füh­ren zu kön­nen“, begrüß­te Geschäfts­füh­rer Frank Ber­nard die Teil­neh­mer in den Räum­lich­kei­ten des Fich­tel­ge­birgs­hofs in Him­mel­kron. Die anwe­sen­den Dele­gier­ten wähl­ten die neue BDS Vor­stand­schaft im Bezirk Ober­fran­ken, alle Posten mit ein­stim­mi­gen Ergebnissen.

Robert Rai­mund wur­de als Bezirks­vor­sit­zen­der bestä­tigt. Neue Stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de ist Cor­ne­lia Ham­pel-Schmitt, die krank­heits­be­dingt ver­hin­dert war. Zum Schrift­füh­rer wur­de Man­fred Schmid gewählt. Gud­run Kothe bleibt Lan­des­aus­schuss­mit­glied für den Bezirk. In die neu geschaf­fe­ne Posi­ti­on des Stell­ver­tre­ters für den Lan­des­aus­schuss wur­de Harald Pischitz gewählt. Wei­te­re Vor­stands­mit­glie­der sind Joa­chim Stei­ner und Tho­mas Schnei­der. Alex­an­der Klett wur­de aus der Vor­stand­schaft ver­ab­schie­det. „Herz­li­chen Dank an alle, die mit mir den Bezirk in die­sen Zei­ten wei­ter ent­wickeln wol­len. Gera­de jetzt brau­chen die Selb­stän­di­gen eine Orga­ni­sa­ti­on, die als Inter­es­sens­ver­tre­tung dient und zur Unter­stüt­zung der klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men bei­trägt, und das gibt es nur im BDS“, zeig­te sich Ber­nard dank­bar. Robert Rai­mund bedank­te sich für das ent­ge­gen­ge­brach­te Ver­trau­en und freut sich eben­falls auf akti­ve Ver­bands­ar­beit vor Ort.

Prä­si­den­tin Gabrie­le Sehorz über­mit­tel­te die besten Grü­ße vom Prä­si­di­um und refe­rier­te zur aktu­el­len Arbeit des Lan­des­ver­ban­des. Dabei prä­sen­tier­te sie u. a. das BDS Jah­res­the­ma „Ener­gie“ mit dem anste­hen­den bay­ern­wei­ten „Tag der Ener­gie“. „Zwei Online-Fach­vor­trä­ge fan­den bereits im April statt, die auf der BDS Home­page jeder­zeit abruf­bar sind“, so Sehorz.

Pro­jekt­lei­ter der Mehr­wert GmbH, Dirk van Elk, zeigt in sei­nem live Vor­trag die aktu­el­len Lei­stun­gen der Mehr­wert GmbH auf: „Neu ist die Koope­ra­ti­on mit der AOK im Bereich des betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments, hier erhal­ten alle Mit­glieds­un­ter­neh­men zu dem eine kosten­freie Bera­tung“. Geschäfts­füh­rers Frank Ber­nard blick­te in sei­nem Bericht auf die letz­ten bei­den Jah­re und den aktu­el­len Stand bei den drei Stand­or­te der BDS AZU­BI­AKA­DE­MIE zurück und gab einen Aus­blick auf den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der 2022.

Vor­schau:

31. Mai 2022: 08:30 Uhr, Klo­ster Andechs, Berg­stra­ße 2, 82346 Andechs

Gesund­heits­tag der Mehr­wert GmbH, in Koop mit der AOK

Anmel­dung unter: https://​www​.bds​-bay​ern​.de/​b​e​t​r​i​e​b​l​i​c​h​e​s​-​g​e​s​u​n​d​h​e​i​t​s​m​a​n​a​g​e​m​ent

21. Juni 2022: 18:30 Uhr, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Besich­ti­gung der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Marteau

24. Und 25. Juni 2022: 14:00 Uhr, Augsburg

Ver­bands­ta­gung: OB Emp­fang, Fest­abend (Frei­tag) und Gene­ral­ver­samm­lung (Sams­tag)

28. Juni 2022: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, online Fachvortrag

„Com­pli­an­ce Manage­ment – Schutz vor Sank­tio­nen und Buß­gel­dern (Sas­kia Anna Rot­ter­dam, Com­pli­an­ce Offi­cer) – Anmel­dung erfor­der­lich: mail@​annebrowa.​de

30. Juni 2022: 12:12 Uhr, Kronach

Unter­neh­mer­mit­tag­essen mit Fach­vor­trag „betrieb­li­che Gesund­heits­vor­sor­ge, betrieb­li­ches Gesundheitsmanagement“

17. Juli 2022: 13:00 Uhr, Texas Long­horn Ranch, Alten­creu­ßen 1, 95473 Prebitz

Besich­ti­gung der „Taxes Long­horn Ranch“ mit Whis­ky Tasting und Grillen