Tref­fen für neue Mit­glie­der und Schnuppertreffen

Die Bam­ber­ger Grup­pe der zivil­ge­sell­schaft­li­chen Initia­ti­ve „Omas gegen Rechts“ trifft sich am Don­ners­tag, 2. Juni 2022, um 17.30 Uhr im Gast­haus Fische­rei (Fische­rei 15) in Bam­berg. Das Tref­fen rich­tet sich an neue Mit­glie­der, dient aber gleich­zei­tig auch als Schnup­per­tref­fen für inter­es­sier­te Menschen.

Wei­te­re Infos zu den „Omas gegen Rechts Bam­berg“ gibt es unter http://​www​.omas​ge​gen​rechts​.de/​l​o​c​a​t​i​o​n​/​o​g​r​-​b​a​m​b​e​rg/