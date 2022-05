Aus­stel­lung vom 29. Mai – 07. August 2022

Ver­nis­sa­ge: So, 29.05.2022 um 11 Uhr – Obe­re Stadtgalerie

Obe­re Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10| Kulmbach

Ver­an­stal­ter: Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V., www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de

In die­sem Jahr lädt der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. zu sei­ner 11. Mit­glie­der­aus­stel­lung ein: 14 akti­ve Kunst­schaf­fen­de des Ver­eins betei­li­gen sich mit rund 40 Arbei­ten in den Räum­lich­kei­ten der ver­eins­ei­ge­nen Obe­ren Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10: Dana Anders, Doris Bocka, Lau­ra Carls­son-Mon­ti, Heinz Ger­ber, Ker­stin Kas­sel, Dorothea

Leist, Ingrid Mey­er­hö­fer, Bian­ka Nob­be, Ire­ne Rein­hardt, Vero­ni­ka Riedl, Frith­jof Scha­ebs, Chri­stia­na Sie­ben, Bet­ti­na Specht, Julia Titt­mann. Der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. rückt zeit­ge­nös­si­sche Kunst in den Blick­punkt der öffent­li­chen Wahr­neh­mung. Bewusst wird eine Mischung aus pro­fes­sio­nel­len Künst­lern und akti­ven Mit­glie­dern gezeigt, die über­wie­gend aus der Regi­on Kulm­bach stam­men. Erst­mals zu sehen sind auch Arbei­ten der bei­den neu­en Mit­glie­der Ker­stin Kas­sel und Dorothea

Leist.

Anhand der ein­ge­reich­ten Ori­gi­na­le stell­te eine Jury eine abwechs­lungs­rei­che wie hoch­wer­ti­ge und auf die begrenz­ten Räum­lich­kei­ten zuge­schnit­te­ne Aus­stel­lung zusam­men. Die Expo­si­ti­on ver­spricht einen facet­ten­rei­chen Ein­blick in die aktu­el­len Strö­mun­gen aller Berei­che der Bil­den­den Kunst. 2022 sind Zeich­nun­gen, Batiken,

hand­ge­wo­be­ne Col­la­gen, Acryl‑, Aqua­rell- & Ölge­mäl­de, Holz­drucke, Holz‑, Filz‑, Raku- Beton- & Por­zel­lan­ar­bei­ten und vie­les mehr zu sehen.

Alle Arbei­ten kön­nen auch käuf­lich erwor­ben werden.

Alle Kunst­in­ter­es­sier­ten sind zur Ver­nis­sa­ge am Sonn­tag, den 29. Mai um 11 Uhr ein­ge­la­den, die Aus­stel­lung ohne aktu­el­le Schutz- & Hygie­ne­maß­nah­men zu besu­chen. Die Cuba Lounge direkt neben der Gale­rie wird zur Eröff­nung exklu­siv öff­nen und klei­ne kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten für die Gäste anbie­ten. Kla­ra Schwarz und Karsten

Fried­rich wer­den mit Gesang und am Pia­no die Ver­nis­sa­ge musi­ka­lisch beleben.

Die Auf­sich­ten zu den Öff­nungs­zei­ten in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie bis zum 07. August jeweils sams­tags und sonn­tags von 13 bis 16 Uhr wer­den abwech­selnd die aus­stel­len­den Künstler:innen selbst über­neh­men – eine gute Gele­gen­heit also, sich auch aus­zu­tau­schen und Kunst gemein­sam zu genie­ßen. Mehr Infos: www​.kunst​ver​ein​-kulm​bach​.de