Die Tage vor Pfing­sten sowie das Hoch­fest selbst wer­den im Bam­ber­ger Dom lit­ur­gisch und musi­ka­lisch beson­ders gestal­tet. Vom 2. bis 6. Juni erklingt bei der Fei­er des Stun­den­ge­bets mehr­stim­mi­ger Chor­ge­sang der Bam­ber­ger Dom­mu­sik. Die musi­ka­li­sche Lei­tung hat Dom­ka­pell­mei­ster Vin­cent Heit­zer. An der Orgel spie­len Dom­or­ga­nist Mar­kus Wil­lin­ger und Regio­nal­kan­tor Karl-Heinz Böhm.

Die Fei­er der Tag­zei­ten gehört zu den älte­sten got­tes­dienst­li­chen Tra­di­tio­nen des Chri­sten­tums. Sie ist eine Tra­di­ti­on, die von allen Kir­chen in Ost und West gepflegt wird. Dabei wer­den die ein­zel­nen Tages­ab­schnit­te in ihrer Beson­der­heit gefei­ert in Lau­des (Mor­gen­lob), Ves­per (Abend­lob) und Kom­plet (Nacht­ge­bet).

Don­ners­tag, 2. Juni

19.00 Uhr in der Nagelkapelle

Eucha­ri­stie­fei­er und Kom­plet mit Dom­pfar­rer Mar­kus Kohmann

Tomas Luis de Vic­to­ria: Mis­sa o quam gloriosum

Vokal­ensem­ble der Domkantorei

Frei­tag, 3. Juni

8.00 Uhr in der Krypta

Lau­des und Eucha­ri­stie­fei­er mit Dom­ka­pi­tu­lar i.R. Peter Wünsche

Hans Leo Hass­ler: Mis­sa secunda

Motet­ten und Psalmvertonungen

Vokal­ensem­ble der Domkantorei

21.00 Uhr im Ostchor

Kom­plet mit Gesän­gen aus Tai­zé mit Dom­ka­pi­tu­lar i.R. Peter Wünsche

Domkantorei

Sams­tag, 4. Juni

8.00 Uhr in der Krypta

Lau­des und Eucha­ri­stie­fei­er mit Dom­ka­pi­tu­lar i.R. Peter Wünsche

Greg. Pro­pri­um „Cari­tas Dei“

I. Chor­al­mes­se und Psalmen

Cho­ral­scho­la der Bam­ber­ger Dommusik

Pfingst­sonn­tag, 5. Juni

9.30 Uhr

Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst mit Erz­bi­schof Lud­wig Schick

(Über­tra­gung im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg)

Her­man Stra­te­gier: Mis­sa sine nomi­ne II

Motet­ten und Liedsätze

Dom­kan­to­rei Bam­berg, Dombläser

17.00 Uhr

Pon­ti­fi­kal­ves­per mit Erz­bi­schof Lud­wig Schick

(Über­tra­gung im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg)

Motet­ten und Psalmvertonungen

Damen­chor der Domkantorei

Pfingst­mon­tag, 6. Juni

9.30 Uhr

Pon­ti­fi­k­al­got­tes­dienst mit Weih­bi­schof Her­wig Gössl

(Über­tra­gung im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg)

Gabri­el Fau­ré: Mes­se des pech­eurs de Villerville

Motet­ten und Liedsätze

Mäd­chenkan­to­rei