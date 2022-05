Stra­ßen­fest „Die Spit blüht auf“

„Die Spit blüht auf – 40 Jah­re Fuß­gän­ger­zo­ne“ – Am Sams­tag 28. Mai 2022 von 11 bis 16 Uhr in der Spitalgasse

Was war das für eine Sen­sa­ti­on, als Coburg vor 40 Jah­ren am 05. Mai 1982 sei­ne Fuß­gän­ger­zo­ne in der Spi­tal­gas­se bekam. Ein Grund zu fei­ern! Daher ver­an­stal­ten City­ma­nage­ment und Stadt­ma­cher mit allen Akteu­ren der Spi­tal­gas­se ein Stra­ßen­fest unter dem Mot­to „Die Spit blüht auf“.

Alles, was zu einem stim­mungs­vol­len Stra­ßen­fest gehört, wird gebo­ten sein:

Hei­mi­sche Foodtrucks wie Tom­my Islands Cock­tail­st­ruck, Fif­ties Roy­al Sweets Truck und Hin und Veg sor­gen für das leib­li­che Wohl.

Schon von wei­tem nicht zu über­se­hen: Die rie­si­gen Kon­fet­tis vom Stelz­en­thea­ter Cir­co­lo machen mäch­tig Wir­bel! Char­mant, frech, albern oder wild, man weiß nie, was als näch­stes kommt. Doch eins ist sicher: Mit ihrem herr­li­chen Unsinn brin­gen sie alle zum Lachen.

Die Band „The Revi­vals“ sorgt für die rich­ti­ge Stim­mung. Mit Blues, Rock und Pop ist für jeden Musik­ge­schmack etwas dabei und ver­lei­tet zum Ste­hen­blei­ben und Mittanzen.

Ein Mini-Work­shop des Kon­fet­ti-Club macht das Leben ein biss­chen bun­ter & fröh­li­cher. Katha­ri­na und The­re­sa vom Kon­fet­ti-Club: „Jeder soll bei unse­ren Work­shops nicht nur Neu­es dazu ler­nen und sich aus­pro­bie­ren kön­nen. Uns ist es wich­tig, dass wir gemein­sam ein tol­les Erleb­nis haben.“

Für die Unter­hal­tung der klei­nen Gäste sor­gen der Luft­bal­lon­künst­ler Clown Maxi und Son­ja Reiß­in­ger beim Kin­der­schmin­ken. Lusti­ge Luft­bal­lon­fi­gu­ren und geschmink­te Kin­der­ge­sich­ter sor­gen für ein bun­tes, fröh­li­ches Bild in der Spit.

Am Spi­tal­tor ste­hen zwei Rik­schas zur Ver­fü­gung, die die Gäste auf eine Fahrt durch die Spi­tal­gas­se ein­la­den. Platz neh­men und genießen!

Nach der posi­ti­ven Reso­nanz auf die Palet­ten Sitz­mö­bel des ver­gan­ge­nen Jah­res wur­de die Idee wei­ter­ent­wickelt. Die­se neu kon­stru­ier­ten Pop-Up – Möbel wur­den nun um Bäu­me ergänzt und wer­den am Sams­tag das erste Mal in der Spit prä­sen­tiert. Die nach­hal­tig pro­du­zier­ten Sitz­mö­bel sind dar­auf aus­ge­legt durch die Stadt zu wandern.

Wer hat­te noch nicht den Spaß des Lebens in einer Fotobox?!

Wis­sen­schaft­lich noch nicht belegt, ver­hält es sich ähn­lich wie mit die­ser Küche und den rich­tig guten Par­ties – irgend­wann lan­det ein­fach Jeder dar­in! Die Potz­blitz Foto­box als heim­li­cher Star auf jeder Ver­an­stal­tung zieht alle in ihren Bann.

Mit indi­vi­du­el­len Aktio­nen run­den eini­ge Geschäf­te der Spi­tal­gas­se die­ses Jubi­lä­ums-Stra­ßen­fest ab. Der neu eröff­ne­te Fleisch­som­me­lier „Master But­cher“ prä­sen­tiert sich vor sei­nem extra­va­gan­ten Laden unter ande­rem mit Pul­led Pork Bur­gern mit haus­ge­mach­ten Bur­ger Buns.

Fei­ern Sie das run­de Jubi­lä­um am Sams­tag 28. Mai 2022 von 11 – 16 Uhr mit den Geschäf­ten der Spit!