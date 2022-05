Am kom­men­den Sonn­tag, 29. Mai 2022, lädt die Kir­chen­ver­wal­tung der Fili­al­kir­chen­stif­tung St. Moritz, bei Leu­ten­bach, alle Gläu­bi­gen aus nah und fern zu einer Mai­an­dacht im Frei­en vor der am Ende der Moritz­ta­les roman­tisch gele­ge­nen Fili­al­kir­che St. Moritz ein. Beginn ist am Nach­mit­tag um 15 Uhr, bei Regen­wet­ter ent­fällt die Andacht.