2022–05-27_Speeddating_Frauenunion.jpg Unter dem Mot­to „Dating im Kel­ler­wald“ ver­an­stal­tet der Orts­ver­band der Frau­en­uni­on Forch­heim am Sams­tag, den 28. Mai 2022 ab 18 Uhr ein Speed­da­ting am Schind­ler-Kel­ler im Kel­ler­wald. Ziel ist es, Men­schen zusam­men­zu­brin­gen, neue Freun­de oder viel­leicht die ganz gro­ße Lie­be zu fin­den, so Ker­stin Nest­ro­jil, Vor­sit­zen­de der FU Forch­heim. Die Idee hier­zu kam dem Vor­stands­mit­glied Tan­ja Schu­ster, da wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie vor allem Sin­gles stark unter den Kon­takt­be­schrän­kun­gen lit­ten. Anmel­dung für gute Gesprä­che oder viel­leicht die „Gro­ße Lie­be“ unter speeddating-​frauenunion@​gmx.​de