Kanu­sla­lom: Süd­deut­sche Mei­ster­schaft in Fürth

Nach 2 Jah­ren Wett­kampf­pau­se konn­te end­lich wie­der die süd­deut­sche Mei­ster­schaft im Kanu­sla­lom aus­ge­tra­gen wer­den. Wie bereits im Jahr 2019 fun­gier­te die SG 83 Vik­to­ria Nürn­berg wie­der als bewähr­ter Aus­rich­ter. Die Strecken­kom­mis­si­on hat­te einen flüs­sig zu befah­ren­den Kurs mit 21 Toren auf der Rednitz ausgehängt.

Zusätz­lich zur süd­deut­schen Mei­ster­schaft fan­den in Fürth ein wei­te­rer Wer­tungs­lauf zur baye­ri­schen Mei­ster­schaft, sowie die baye­ri­sche Mann­schafts­mei­ster­schaft der Senio­ren statt. Zudem war hier für die Schü­ler- bis Lei­stungs­klas­sen die Mög­lich­keit zur Qua­li­fi­ka­ti­on für die jewei­li­gen deut­schen Meisterschaften.

Aus Bay­reu­ther Sicht qua­li­fi­zier­te sich Lorenz Gor­wa bei den Schü­lern B als 11. in sei­ner Alters­klas­se sou­ve­rän für die Teil­nah­me an der deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaft in Hil­des­heim, wäh­rend Maxi­mi­li­an Pet­zold (Schü­ler A) lei­der eine Tor­be­rüh­rung und die dar­aus resul­tie­ren­den 2 Straf­se­kun­den als 22. ganz knapp die Qua­li­fi­ka­ti­on ver­pass­te. Den­noch dür­fen bei­de SVB-Kanu­ten am kom­men­den Wochen­en­de am Lehr­gang des Baye­ri­schen Kanu­ver­ban­des in Hil­des­heim und Zeitz teilnehmen.

Zusam­men mit dem Für­ther Rafa­el Bock boten Maxi­mi­li­an Pet­zold und Lorenz Gor­wa eine sehr gute Mann­schaft­lei­stung: das Team ver­zeich­ne­te nur 2 Tor­be­rüh­run­gen und sicher­te sich den 9. Platz unter 17 Mannschaften.

Der Jüng­ste im SVB-Star­ter­feld, Till Gor­wa hat­te mit der schwie­ri­gen Strecke noch eini­ge Pro­ble­me – er schlug sich aber tap­fer und erziel­te Platz 10.

Gleich zwei­mal ging Kata­ri­na Pet­zold (Jugend) an den Start: im Ein­er­ka­na­di­er konn­te sie sich im 2. Lauf noch ver­bes­sern und erreich­te Platz 4, wäh­rend sie im Einer­ka­jak den 9. Platz belegte.

Gut ver­tre­ten waren wie­der die Zwei­erca­na­di­er: obwohl die bei­den Cana­di­er des SVB gegen deut­lich jün­ge­re Kon­kur­renz antre­ten muss­ten, sicher­ten sich Rei­ner Ficht­ner und Andre­as Streh­lein bei den Her­ren, sowie Elke Haa­gen und Andre­as Streh­lein im CII Mix jeweils den 3. Platz.

Bester im Team des SVB war dies­mal Gun­ter Ficht­ner (Senio­ren B), der sich mit null Feh­lern und sei­ner Zeit von 109,85 über den süd­deut­schen Vize­ti­tel freu­en durf­te. Bei den Senio­ren C fuhr Rei­ner Ficht­ner im 2. Lauf 5 Sekun­den schnel­ler und sicher­te sich Rang 3, wäh­rend Andre­as Streh­lein Platz 5 erreich­te. Elke Haa­gen und Susan­ne Pley­er kamen bei den Senio­rin­nen auf die Plät­ze 3 und 4.

Leo Bolg, der eigent­lich für Kanu­schwa­ben Augs­burg star­tet, jedoch stu­di­en­be­dingt in Bay­reuth wohnt und auch beim SVB das Trai­ner­team ver­stärkt, hol­te in der Lei­tungs­klas­se der Her­ren den Vize­ti­tel – dabei lag er nur 0,18 Sekun­den hin­ter sei­nem Team­kol­le­gen Sieg­fried Beier.

Der Für­ther Kanu­sla­lom zähl­te außer­dem als baye­ri­sche Mann­schafts­mei­ster­schaft der Senio­ren: hier ging der Bay­ern­ti­tel an die Renn­ge­mein­schaft SVB/ AKV mit Janet Stein­bren­ner (Augs­burg), sowie Rei­ner und Gun­ter Ficht­ner, wäh­rend sich das SVB-Team mit Andre­as Streh­lein, Susan­ne Pley­er und Elke Haa­gen an zwei­ter Posi­ti­on platzierte.