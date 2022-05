Part­ner­schaft wird fort­ge­führt: Her­tel Möbel zählt auch wei­ter­hin zu den Busi­ness Heroes

Kon­ti­nui­tät und Ver­läss­lich­keit wird auf bei­den Sei­ten groß geschrie­ben, inso­fern war es eigent­lich nur logisch, die Zusam­men­ar­beit auch in der kom­men­den Sai­son fort­zu­füh­ren. Her­tel Möbel, das in Bayreuth/​Gesees ansäs­si­ge Fami­li­en­un­ter­neh­men, bleibt auch in der kom­men­den Spiel­zeit Bay­reuths Bun­des­li­ga Bas­ket­bal­lern treu und ver­län­gert sein Spon­so­ring für ein wei­te­res Jahr.

Das sagt Ste­fan Her­tel (Geschäfts­füh­rer Her­tel Möbel):

„Seit mehr als 90 Jah­ren kennt man Her­tel Möbel in Bayreuth/​Gesees als einen star­ken und kom­pe­ten­ten Part­ner in allen Ein­rich­tungs­fra­gen. Neben der Ver­bun­den­heit zu unse­rer Regi­on liegt uns eine ver­trau­ens­vol­le lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit beson­ders am Her­zen. Aus die­sen Grün­den war es eine Selbst­ver­ständ­lich­keit, unser Spon­so­ring-Enga­ge­ment bei den Heroes of Tomor­row auch in der kom­men­den Sai­son gemein­sam fort­zu­füh­ren. Wir freu­en uns schon jetzt auf vie­le span­nen­de Momen­te in der Oberfrankenhölle!”

Das sagt Chri­sti­an Frank (Lei­ter Mar­ke­ting & Sales Medi Bayreuth):

„Wir freu­en uns, dass Her­tel Möbel mit Geschäfts­füh­rer Ste­fan Her­tel auch wei­ter­hin zu unse­ren Part­nern zählt. Wie gut das Gan­ze zusam­men­passt, konn­te man erst vor kur­zem live mit­er­le­ben, als wir in Gesees bei unse­rer Sai­son­ab­schluss­ver­an­stal­tung einen wirk­lich tol­len Abend ver­bracht haben.”

Zum Unter­neh­men

Als Fami­li­en­un­ter­neh­men in drit­ter Genera­ti­on ist Her­tel Möbel beson­ders stolz auf eine ver­trau­ens­vol­le, lang­fri­sti­ge Zusam­men­ar­beit mit sei­nen Mit­ar­bei­tern. Mehr als die Hälf­te der Beschäf­tig­ten sind län­ger als 10 Jah­re, vie­le 20, 30 und manch einer fast 40 Jah­re im Unter­neh­men. Die­se Treue setzt man auch auf Kun­den­sei­te fort, denn über 90% der Kun­den sind Stamm­kun­den, die immer wie­der ger­ne nach Bay­reuth Gesees kom­men. Jeder Ein­zel­ne der rund 130 Mit­ar­bei­ter gro­ßen HER­TEL-Fami­lie ist Garant für den kon­ti­nu­ier­li­chen Geschäfts­er­folg und einen nach wie vor ste­tig wach­sen­den Kundenstamm.

Her­tel Möbel im Netz: www​.her​tel​-moebel​.de