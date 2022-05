Zu einer Tele­fon-Sprech­stun­de lädt Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner am Don­ners­tag, 2. Juni 2022, 14 bis 16 Uhr, ein. Alle Bürger:innen, die Fra­gen oder Anlie­gen an den Bür­ger­mei­ster haben, sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. Für die Sprech­stun­de wer­den Ter­mi­ne ver­ge­ben. Eine Anmel­dung ist per Tele­fon unter 0951/87–1120 oder per E‑Mail an buergeranfragen@​stadt.​bamberg.​de möglich.