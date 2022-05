Der Stadt­rund­gang „Bay­reuths schön­ste Ecken“ fin­det im Juni 2022 täg­lich um 10.30 Uhr statt, zusätz­lich frei­tags, sams­tags, sonn­tags und fei­er­tags um 14.00 Uhr. Treff­punkt ist an der Tou­rist Infor­ma­ti­on in der Opern­stra­ße 22.

Gui­ded City Tour in Eng­lish im Juni: jeden Sams­tag und Sonn­tag um 10.30 Uhr.

Fest­spiel­haus­füh­run­gen fin­den im Juni nicht statt.

03. Juni, 15.30 Uhr, Bay­reu­ther Barock, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

03. Juni, 21.00 Uhr, Nacht­wäch­ter­füh­rung in St. Geor­gen, Treff­punkt ist gegen­über der Ordens­kir­che in St. Geor­gen, Infor­ma­ti­on: Tel. 0921/885 88.

04. Juni, 11.00 Uhr, Bay­reu­ther Geheim­nis­se, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

04. Juni, 13.30 Uhr, Stadt­rund­gang mit „Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne“, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

04. Juni, 21.00 Uhr, Nacht­wäch­ter­füh­rung durch die histo­ri­sche Innen­stadt, Treff­punkt ist im Har­mo­nie­hof am Schloss­turm, Infor­ma­ti­on: Tel. 0921/88588.

05. Juni, 13.30 Uhr, Auf den Spu­ren der Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

06. Juni, 13.30 Uhr, Auf den Spu­ren Richard Wag­ners, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

09. Juni, 14.30 Uhr, Stadt­ge­schich­te für Kin­der (in Beglei­tung ihrer Eltern oder ande­rer Auf­sichts­per­so­nen), Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel.0921/885 88.

10. Juni, 15.30 Uhr, Bay­reu­ther Barock, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

11. Juni, 10.00 Uhr, Genuss­füh­rung mit Bay­reu­ther Spe­zia­li­tä­ten, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Opern­stra­ße 22, Tel. 0921/885 88.

12. Juni, 13.30 Uhr, Jüdi­sches Leben in Bay­reuth, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

14. Juni, 14.30 Uhr, Stadt­ge­schich­te für Kin­der (in Beglei­tung ihrer Eltern oder ande­rer Auf­sichts­per­so­nen), Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

16. Juni, 13.30 Uhr, Auf den Spu­ren der Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

17. Juni, 15.30 Uhr, Auf den Spu­ren Richard Wag­ners, Treff­punkt: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

18. Juni, 12.30 Uhr, Frei­mau­rer-Füh­rung, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

19. Juni, 13.30 Uhr, Bay­reu­ther Barock, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

24. Juni, 15.30 Uhr, Bay­reu­ther Geheim­nis­se, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

24. Juni, 16.00 Uhr, Kunst im öffent­li­chen Raum, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

25. Juni, 13.30 Uhr, Stadt­rund­gang mit „Mark­grä­fin Wil­hel­mi­ne“, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

26. Juni, 11.00 Uhr, Mit der Gärt­ner­mei­ste­rin unter­wegs in der Innen­stadt, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

26. Juni, 13.30 Uhr, Erleb­nis­füh­rung Die Frau des Tür­mers, Treff­punkt Tou­rist Infor­ma­ti­on, Tel. 0921/885 88.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Tickets: Tou­rist Infor­ma­ti­on, Opern­stra­ße 22, 95444 Bay­reuth, Tel. 0921/885 88, www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de