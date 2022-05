Die Klei­der­kam­mer des BRK-Kreis­ver­ban­des Lich­ten­fels führt am Frei­tag, 27.05.2022, von 13:00 bis 15:30 Uhr eine Aus­ga­be für bedürf­ti­ge Men­schen durch. Aus­ge­ge­ben wer­den Klei­dungs­stücke für Kin­der und Erwach­se­ne sowie Spiel­sa­chen und son­sti­ge Aus­stat­tungs­ar­ti­kel für Kin­der. Es besteht Mas­ken­pflicht und es müs­sen eige­ne Mas­ken mit­ge­bracht wer­den. Die Aus­ga­be erfolgt aus­schließ­lich an bedürf­ti­ge Men­schen. Eine Vor­anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Die Aus­ga­be erfolgt in der Betriebs­kan­ti­ne des ehe­ma­li­gen Kli­ni­kums (Prof.-Arneth-Straße 2, 96215 Lich­ten­fels). Der Zutritt erfolgt über die Wie­se gegen­über des BRK-Rettungszentrums.