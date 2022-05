Am Fei­er­tag „Chri­sti Him­mel­fahrt“ am Don­ners­tag, 26. Mai 2022, fin­det kei­ne Rest­müll­ab­fuhr statt. Das bedeu­tet, die Tou­ren von Don­ners­tag, 26. Mai 2022, und Frei­tag, 27. Mai 2022, wer­den jeweils einen Tag spä­ter abge­fah­ren. Die Abho­lung der Gel­ben Säcke im Abfuhr­be­zirk 9 fin­det eben­falls einen Tag spä­ter als sonst üblich statt. Die Abfuhr­ter­mi­ne für Bio­müll, Rest­müll, gel­be Säcke und blaue Ton­ne kön­nen auch im Inter­net unter www​.stadt​bau​hof​.bay​reuth​.de oder in der Abfall-App der Stadt Bay­reuth nach­ge­le­sen wer­den. Im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2022 sind die durch Fei­er­ta­ge geän­der­ten Abfuhr­ter­mi­ne bereits berücksichtigt.